З 2021 року "швидка" приїжджатиме на деякі виклики не одразу: плани МОЗ на "екстренку"

З 2021 року Міністерство охорони здоров’я планує поділити виклики екстреної медичної допомоги на 4 типи: критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний.

І час доїзду "швидкої" у цих категоріях відрізнятиметься.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 31 липня.

"Ми хочемо поділити ці виклики на 4 категорії: критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний.

Непрофільний – це з точки зору екстреної медичної допомоги.

Але одразу хочу сказати: це ні в якому разі не говорить, що вам не буде надана медична допомога. Вона буде надана.

Ми розуміємо, що інколи є виклики, які не потребують 10-хвилинного приїзду, бо не йдеться про критичний стан або невідкладний.

І дуже важливо розділити і надати медичну допомогу, але інколи вона не потребує за 7-8 хвилин. Це може почекати і 20 хвилин. Чому це важливо? Просто подумайте, що поруч може бути людина, яка перебуває в критичному стані", – пояснив Степанов.

Інфографіка МОЗ

Окрім цього, МОЗ хоче зробити так, щоб з 2021 року більше машин приїжджало на виклики вчасно.

Нагадаємо, станом на 2020 рік 67% машин швидкої допомоги не приїжджають на виклики вчасно.

Степанов планує, щоб з наступного року не менше 60% машин прибуватимуть на місце вчасно, у 2022-му – 75% і 85% в 2023-му.

Інфографіка МОЗ

Зміни стосуватимуться також маршрутизації пацієнтів: куди везтимуть хворого, особливо в критичному стані, щоб йому надали спеціалізовану медичну допомогу.

"Є показники по інфаркту та інсульту. По інфаркту в цьому році саме в 56% везуть саме в той заклад, де йому нададуть спеціалізовану медичну допомогу.

На жаль, у зв’язку з тим, що була, скажем так, знищена статистика, по інсульту в нас просто не існує даних, але ми думаємо, що цей показник десь на такому ж рівні.

Ми плануємо, щоб з 2021 по 2023 рік показник по інфаркту буде не енше 80% по цій маршрутизації, 90% – в 2022 році. Такі ж показники по інсульту", – розповів Степанов.

МОЗ планує підвищити працівникам "швидкої" зарплату.

"Зарплата водія скаладає від 3800 до 4200 гривень, диспетчера – до 6 тисяч гривень, лікаря – до 7 тисяч гривень, фельдшера – до 6 тисяч гривень.

У водія, який є екстреним медичним техніком, повинно бути від 10 до 12 тисяч гривень. Диспетчера – від 11 до 13 тисяч гривень. У фельдшера – від 13 до 16 тисяч гривень, лікаря – від 20 до 22 тисяч гривень", – розповів міністр.

Інфографіка МОЗ

У МОЗ розрахували, які пропозиції до бюджету подаватимуть на наступний рік.

"Якщо в 2020 році на екстрену медичну допомогу початково було закладено 6 млрд грн на поточне фінансування, додатково було виділено ще 1,26 млрд. Ще 92 млн гривень передбачено в держбюджеті на заміну машин швидкої допомоги.

В 2021 році ми вважаємо, що фінансування екстреної медичної допомоги повинно бути на рівні 15,9 млрд грн, закупка авто – 1,46 млрд, навчання 146 млн", – додав Степанов.

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