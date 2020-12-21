Новий, ймовірно заразніший, штам коронавірусу: що відомо про мутації та чи впливає це на вакцину

Нещодавно у Великій Британії виявили новий штам коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що вчені визначили більше тисячі випадків, що стосуються нового різновиду. Вони були виявлені в 60 регіонах.

Згодом випадки захворюваності новим вірусом були виявленні у Італії, Данії, Нідерландах, Австралії.

В зв'язку з цим низка країн припинили авіасполучення з Великою Британією.

В деяких також запровадили додаткове тестування людей, які прибули з країни, де поширюється новий штам.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Європу посилити підходи до контролю та запобігання поширення вірусу.

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Чим відрізняється новий штам коронавірусу

В початковому аналізі нового штаму зазначається про потенційно важливі зміни 17 характеристик, пишуть у BBC.

Деякі зміни стосуються шиповидного білка, за допомогою якого вірус проникає в клітини.

Одна з мутацій, під назвою N501Y, відповідальна за найважливішу частину цього шипа, відому як рецептор-зв'язуючий домен (RBD).

Стюарт Ніл – професор вірусології Королівського коледжу Лондона, розповів у коментарі The Guardian, що зараз найбільше занепокоєння у вчених викликають саме зміни в спайковому білку цього штаму, оскільки це частина вірусу, яка дозволяє йому проникати в клітини легенів, горла і носової порожнини, взаємодіючи з рецептором ACE-2.

Прем’єр Британії Борис Джонсон повідомив, що новий штам коронавірусу ймовірно може бути на 70% більш заразним.

Головний лікар Великої Британії Кріс Вітті додав, що новий штам COVID-19 може поширюватися швидше, і в цей час ведуться термінові роботи, щоб підтвердити, що він не викликає вищу смертність.

Проте експерт з інфекційних захворювань та науковий радник уряду Великої Британії Муге Севік зауважив, що така оцінка заснована на моделюванні і не підтверджена в лабораторних дослідженнях.

"Якщо новий варіант мав би великий вплив на тяжкість перебігу захворювання, ми б уже це бачили.

Захворюваність в лікарнях в процентному відношенні до кількості інфекцій різко збільшилася б або різко знизилася.

Нічого подібного не сталося, тому ми можемо зробити висновок, що вплив на кількість важких випадків, ймовірно, буде скромним: трохи більшим або трохи меншим", – сказав Еван Бірні, заступник генерального директора Європейської лабораторії молекулярної біології і директор Європейського інституту біоінформатики в Кембриджі в коментарі The Guardian.

Що буде з вакциною від коронавірусу

За словами Стюарта Ніла, спайковий білок – це частина вірусу, проти якого призначені вакцини для вироблення антитіл, тому ця мутація може перешкодити дії препаратів.

При цьому Еван Бірні сказав, що вакцини були протестовані на багатьох варіантах вірусу, що циркулює.

"Таким чином, є всі підстави вважати, що вакцини як і раніше будуть працювати проти цього нового штаму, хоча, очевидно, це вимагає ретельного тестування", – додав він.

Деякі експерти заявляють, що потрібні роки, щоб вірус еволюціонував настільки, щоб зробити вакцини безсилими.

"Не варто турбуватися про те, що станеться єдина катастрофічна мутація, яка раптово зробить марними весь імунітет і антитіла.

Це процес, який відбувається протягом кількох років і потребує накопичення безлічі вірусних мутацій", – сказав Джессі Блум, біолог-еволюціоніст з Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона, у коментарі The New York Times.

Зазначається, що кожна інфікована людина виробляє великий, унікальний і складний склад антитіл до цього білка.

Це означає, що коронавірусу буде дуже важко уникнути захисту організму, попри безліч варіацій, які він може прийняти.

Щоб позбутися від імунітету, вірус повинен накопичити серію мутацій, кожна з яких дозволяє патогену підривати ефективність захисту організму.

Деякі віруси, наприклад грип, відносно швидко накопичують ці зміни. Але інші, як вірус кору, майже не мають ніяких змін.

Доктор Блум зазначив, що навіть вірусу грипу потрібно п'ять-сім років, щоб зібрати достатньо мутацій, щоб повністю уникнути імунного розпізнавання.

Проте вчені зазначають, що вірус мутує, тому важливо відстежувати ці зміни та їхню ефективність.

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