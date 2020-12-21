Неврологічні проблеми підвищують ризик смерті від COVID-19. Дослідження

У пацієнтів, які одночасно хворіють на COVID-19 та мають неврологічні проблеми, спостерігається підвищений ризик смертельних випадків.

Зокрема, сюди входить інсульт та порушення мислення.

Про це йдеться в дослідженні науковців Медичного центру Монтефіоре та Медичного коледжу Альберта Ейнштейна.

У дослідженні були проаналізовані дані 4711 пацієнтів з COVID-19, які були госпіталізовані у період 1 березня-16 квітня 2020 року.

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З них 581 пацієнт (12%) мав серйозні неврологічні проблеми, які потребували томографії головного мозку.

Пацієнти з неврологічними проявами були зіставлені з пацієнтами того ж віку і тяжкості захворювання, щоб оцінити ризик смерті.

"Це дослідження показує, що наявність неврологічних симптомів, особливо інсульту і спутаного або порушеного мислення, може вказувати на важчий перебіг хвороби, навіть якщо легеневі проблеми не є серйозними.

Лікарні можуть використовувати ці знання, щоб визначити пріоритети лікування і, сподіваюся, врятувати більше життів під час цієї пандемії", – зауважує Девід Альтшуль, доктор медицини, керівник відділення нервово-судинної хірургії.

Серед людей, які пройшли томографію головного мозку, у 55 був діагностований інсульт, а у 258 осіб проявилося розгубленого мислення або порушення мислення.

При цьому у людей, які перенесли інсульт, вірогідність смерті у два рази вище (49% смертності) в порівнянні з їх контрольною групою (24% смертності).

У людей з розгубленістю рівень смертності становив 40% в порівнянні з 33% в контрольній групі.

При цьому більш ніж половина пацієнтів з інсультом в дослідженні не мали гіпертонії або інших факторів ризику інсульту.

"Це досить незвичайне відкриття узгоджується з іншими дослідженнями людей з COVID-19, які передбачають, що інфікування новим коронавірусів само по собі є чинником ризику інсульту", – зауважив сказав лікар Альтшуль.

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