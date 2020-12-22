Україна підлаштує свої тест-системи, щоб вони виявляли новий штам COVID-19 – Ляшко

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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22 грудня 2020

Головний санітарний лікар України спростував інформацію про те, що Україна використовує нечутливі тест-системи до нових штамів та повідомив, що Україна змінить праймери в тестах після того, як їх опублікує Велика Британія. 

"Ми в Україні ще на початку пандемії прислухалися до рекомендацій Всесвітньої організації здоров'я і допустили до реалізації тест-системи, які визначають РНК-вірусу за декількома фрагментами.

Ми використовуємо як мінімум 2 мішені, тому сьогодні навіть при появі нового штаму наші тест-системи спрацюють і ми будемо чітко діагностувати коронавірусну хворобу", заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко

 Фото: Depositphotos_Cebas1

За його словами, після виявлених мутацій у Великій Британії ВООЗ звернула увагу урядів країн на те, що необхідно переглянути свої тест-системи на їх реакцію виявлення гену шипу S вірусу. 

Центр громадського здоров'я наприкінці грудня збере усіх виробників тест-систем і проговорить з ними щодо зміни праймерів.

Окрім того, головний санітарний лікар зауважив, що "поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинальної кампанії у Великій Британії, оскільки даний штам коронавірусу був виявлений набагато раніше, ніж розпочалася вакцинація  населення".

Віктор Ляшко зауважує, що в світі вже виявлено понад 12 тисяч видів штаму COVID-19 і поява нового у Великій Британії не повинна додавати занепокоєння, однак існує загроза нових спалахів, тому що саме цей штам збільшує ймовірність проникнення в клітину організму. 

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