Україна підлаштує свої тест-системи, щоб вони виявляли новий штам COVID-19 – Ляшко

Головний санітарний лікар України спростував інформацію про те, що Україна використовує нечутливі тест-системи до нових штамів та повідомив, що Україна змінить праймери в тестах після того, як їх опублікує Велика Британія.

"Ми в Україні ще на початку пандемії прислухалися до рекомендацій Всесвітньої організації здоров'я і допустили до реалізації тест-системи, які визначають РНК-вірусу за декількома фрагментами.

Ми використовуємо як мінімум 2 мішені, тому сьогодні навіть при появі нового штаму наші тест-системи спрацюють і ми будемо чітко діагностувати коронавірусну хворобу", – заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Фото: Depositphotos_Cebas1

За його словами, після виявлених мутацій у Великій Британії ВООЗ звернула увагу урядів країн на те, що необхідно переглянути свої тест-системи на їх реакцію виявлення гену шипу S вірусу.

Центр громадського здоров'я наприкінці грудня збере усіх виробників тест-систем і проговорить з ними щодо зміни праймерів.

Окрім того, головний санітарний лікар зауважив, що "поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинальної кампанії у Великій Британії, оскільки даний штам коронавірусу був виявлений набагато раніше, ніж розпочалася вакцинація населення".

Віктор Ляшко зауважує, що в світі вже виявлено понад 12 тисяч видів штаму COVID-19 і поява нового у Великій Британії не повинна додавати занепокоєння, однак існує загроза нових спалахів, тому що саме цей штам збільшує ймовірність проникнення в клітину організму.

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