Авіакомпанії можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для пасажирів міжнародних рейсів

Австралійський національний перевізник Qantas можливо вимагатиме від майбутніх міжнародних мандрівників довести, що вони були вакциновані від COVID-19.

Тому довідка про щеплення від коронавірусу може стати обов'язковою для всіх, хто хоче подорожувати цими авіалініями.

Про це розповів генеральний директор авіакомпанії Алан Джойс, повідомляє CNN.

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За його словами, цей крок буде "необхідністю", коли вакцини від коронавірусу стануть доступними.

"Ми розглядаємо зміни до наших правил обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака", - сказав керівник авіакомпанії.

Фото: lucidwaters/Depositphotos

Хоча Qantas є першою авіакомпанією, яка вказала, що вакцинація від COVID-19 може бути обов'язковою перед поїздкою, інші незабаром можуть взяти з неї приклад.

"Думаю, що це буде загальна вимога - судячи з моїх бесід з колегами з різних країн", - додав він.

На цьому етапі ще не зрозуміло, чи стане вакцинація для подорожей міжнародним стандартом.

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