Чому школи та садки не закривають під час карантину: пояснюють в комітеті ВР з питань здоров'я

Наразі змінювати формат навчання у школах і садках в Україні не планують.

Зокрема, через те, що за даними Міністерства охорони здоров'я, у школах хворіють менше 1% учнів, персоналу та вчителів.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування Михайло Радуцький.

"На думку ВООЗ, влада має дозволяти традиційне навчання в школах та садочках і закривати їх тільки за найкритичніших ситуацій.

За даними МОЗ, у школах хворіють менше 1% учнів, персоналу та вчителів. Тож наразі діти навчаються, і змін не планується", - зазначив Радуцький.

Раніше у МОЗ повідомляли, що з вересня на COVID-19 захворіли 5215 учнів – це 0,9% усіх учнів, а також 10552 вчителя.

Нагадаємо, відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти заборонено у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% учнів та персоналу закладу освіти.

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