30 років досліджень пояснюють, на що краще змінити червоне м'ясо в раціоні

Заміна червоного м'яса на рослинний білок, що міститься в бобових, горіхах чи сої, пов'язано зі зменшенням ризику серцевих проблем.

Нове дослідження підтверджує висновки науковців.

Зокрема, таке харчування знижує ймовірність розвитку ішемічної хвороби серця, яка є найчастішою причиною смерті українців.

Реклама:

Свої висновки американські дослідники базували на спостереженні за 43 272 чоловіками. Віком в середньому – 53 роки. Спостереження проводилося майже 30 років.

Дослідження опубліковане в науковому журналі The BMJ пояснює, що в загальному ризик серцево судинних хвороб може зменшити зниження споживання червоного м'яса і заміна його на цільнозернові, молочні продукти.

Бобові, горіхи і соя можуть врятувати ваше серце. Фото: depositphotos

"Ми провели багато досліджень, в ході яких люди відмовлялися від дієти із червоного мяса, натомість більше звертали увагу на рослинну дієту", – каже кардіолог New York-Presbyterian Medical Group Queens Анджалі Датта.

Хоча дослідження було сфокусоване на чоловіках в США, цілком вірогідно, що ці результати не будуть сильно відрізнятися і для жінок.

На момент початку дослідження в 1986 році жоден із чоловіків, за якими розпочали спостереження, не мав проблем із серцем і не хворів раком.

Учасники заповнювали анкету про своє харчування кожні 4 роки. За 30 років спостереження було зафіксовано 4456 випадків ІХС, а 1860 з них завершилися смертю.

Реклама:

Дослідники вважають, що кожна порція мяса в день збільшує ризик ішемічної хвороби серця на 12%, необроблене мясо підвищує ризик на 11%, тоді як перероблене м'ясо, наприклад, хот-дог чи бекон, підвищує ризик одразу на 15%.

Натомість одна порція рослинних білків, як от горіхи, квасоля чи соя, зменшили вірогідність ІХС на 14%.

"Рослинні продукти також насичують організм жирами, клітковиною, антиоксидантами - всі вони можуть принести користь здоров'ю серця за рахунок збільшення захисного холестерина і покращення функції кровоносних судин серця", – сказала Роуч.



Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.