Вчені вважають, що люди, які одужали від COVID-19, все ще можуть переносити і передавати вірус

Люди все ще можуть переносити і передавати COVID-19 після того, як одужають від вірусу. Це показує дослідження SIREN, яке проводить агентство Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення Великої Британії.

Про результати дослідження пише Reuters.

Експерти розповіли, що навіть люди з імунітетом все ще можуть переносити вірус в носі і горлі і, отже, можуть передати його іншим.

"Навіть якщо ви вважаєте, що захищені після хвороби, і ймовірність розвитку важкої інфекції у вас низька, все ж існує ризик того, що ви можете заразитися і передати вірус іншим людям", - розповідає Сьюзан Хопкінс, старша медична радниця агентства і керівниця дослідження SIREN.

Водночас вчені дізналися, що імунна відповідь від перенесеної інфекції знижує ризик повторного зараження вірусом на 83% протягом як мінімум п'яти місяців.

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"Тепер ми знаємо, що більшість з тих, хто заразився вірусом і отримав антитіла, захищені від повторного зараження, але ми ще не знаємо, як довго триває захист. Що особливо важливо, ми вважаємо, що люди все ще можуть передавати вірус", - додала Хопкінс.

Тому вкрай важливо, щоб всі продовжували дотримуватися правил і залишалися вдома, навіть якщо у них раніше був COVID-19, зазначають дослідники.

За словами Хопкінс, SIREN - це найбільше дослідження повторного зараження коронавірусів, в якому беруть участь десятки тисяч медичних працівників у Великій Британії.

З червня кожні два-чотири тижні учасникам роблять ПЛР-тести на наявність вірусу, а також тестують на антитіла до SARS-CoV-2, щоб виявити, чи були люди інфіковані раніше.

За п'ять місяців вчені виявили 44 потенційних повторних зараження з 6614 учасників, у яких були виявлені антитіла.

Проте усі 44 випадки вважаються "можливими" повторними інфекціями. Поки тільки два випадки із 44 справ пройшли детальну перевірку.

Дослідники планують продовжити спостереження, щоб побачити, чи може цей природний імунітет тривати довше п'яти місяців.

У дослідженні не оцінювали, чи були симптоми легшими чи гіршими під час другого інфікування, але Хопкінс відзначає, що тільки 30% людей з можливими повторними інфекціями повідомили про симптоми у порівнянні з 78% вперше інфікованих учасників.

Наразі у команди недостатньо даних, щоб визначити, хто може піддаватися більшому ризику повторного зараження.

А імунолог Джордж Кассіотіс з Інституту Френсіса Крика в Лондоні відзначає, що учасниками дослідження були в основному жінки і досить молоді.

"Ця група навряд чи зіткнеться з найважчою формою COVID-19, і, це можливо, не буде репрезентативним для всього населення", - зазначає він.

Також це дослідження поки що не отримало незалежної оцінки від інших експертів.

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