Як передається COVID-19 та грип? Спільне та відмінне

Серед людей можна почути думку, що COVID-19 - це майже те саме, що грип. Проте у Міністерстві охорони здоров'я радять не порівнювати це захворювання з грипом.
У COVID-19 та грипу відрізняються перші симптоми.
Також є деякі ключові відмінності в тому, як поширюються віруси, пише HuffPost.
Розповідаємо, що спільного та відмінного у розповсюдженні грипу та SARS-CoV-2.
Обидва віруси поширюються переважно через респіраторні краплі
Вважають, що основний спосіб передачі COVID-19 відбувається від людини до людини за допомогою великих респіраторних крапель, які виділяє інфікований при видиху, чханні чи кашлі.
Якщо інша людина вдихає ці краплі, є велика ймовірність, що вона теж захворіє. Це доволі схоже на грип.
Лікарка-інфекціоністка Гайді Запата зазначає, що грип поширюється в основному через "крихітні краплі, які утворюються, коли ми говоримо, сміємося, чхаємо, кашляємо, співаємо".
А маска для обличчя, яка зменшує кількість респіраторних крапель, які людина виділяє в навколишнє повітря і потенційно вдихає, повинна знизити ризик інфікуватися і грипом, і коронавірусом.
Передача по повітрю також впливає на обидва захворювання.
Передача повітряним шляхом грає роль в інфікуванні для обох вірусів
Є свідчення повітряної передачі COVID-19, при якій крихітні крапельки, що містять вірус, годинами зависають у повітрі, в основному в погано вентильованих приміщеннях.
На відміну від більш великих крапель, які падають на землю в межах 1,5 метра від людини, яка їх виділяє, ці крихітні аерозолі можуть переміщатися в приміщенні набагато далі, ніж на 1,5 метри.
Елізабет МакГроу, директорка Центру динаміки інфекційних захворювань при Університеті штату Пенсільванія, каже, що те ж саме спостерігається і з грипом.
Дослідження виявило, що просто подих може генерувати інфекційні аерозолі грипу, які можуть залишатися в повітрі.
Суперпоширення може відбуватися з обома вірусами
Під час пандемії COVID-19 було зареєстровано кілька суперпоширювачів вірусу, людей, які масово інфікують інших.
"З грипом може трапитися схоже" - зазначила Лінсі Марр, професорка цивільної і екологічної інженерії в Технологічному інституті Вірджинії, що вивчає віруси, що передаються повітряним шляхом.
Вона розповіла, що найвідоміший такий випадок з грипом трапився 1977 року, коли рейс авіакомпанії Alaska Airlines був затриманий на злітно-посадковій смузі на три години.
В цей час в літаку була відключена система вентиляції, і протягом 72 годин після польоту 72% пасажирів захворіли на грип. Спалах пов'язали з однією людиною, яка була інфікована.
Однак з COVID-19 ми, швидше за все, побачимо більше явищ, що викликають серйозну небезпеку, тому що населення має менший імунітет до хвороби, а це означає, що більше людей в будь-якому приміщенні, ймовірно, більш сприйнятливі до зараження COVID-19, ніж грипу.
Швидше за все, COVID-19 більше розповсюджується передсимптомно і безсимптомно
Приблизно від 40% до 50% людей, інфікованих COVID-19, не мають симптомів, але є заразними і можуть нести більшу відповідальність за поширення вірусу, не підозрюючи про це.
За словами інфекціоністки, існує також передсимптомний період від п'яти до шести днів з COVID-19, протягом якого люди можуть бути заразними.
Грип також розповсюджується безсимптомним і передсимптомним шляхом. Від 50% випадків сезонного грипу можуть протікати безсимптомно.
Але тут є також ключові відмінності між двома захворюваннями: якщо у COVID-19 тривалий інкубаційний період, який може тривати до 14 днів, то інкубаційний період грипу - короткий.
За словами МакГроу, у більшості людей симптоми захворювання проявляються протягом трьох днів після зараження грипом, тому період, коли люди можуть поширювати вірус до появи симптомів, набагато менший.
Крім того, з грипом вірусне навантаження, тобто кількість вірусу, який люди переносять в своєму тілі, не досягає піку до тих пір, поки не почнуться симптоми. А на той час, ймовірно, інфіковані ізолюються, каже Марр.
Через це передсимптомне і безсимптомне поширення COVID-19 відбувається набагато частіше, ніж грипу.
Людина з COVID-19 зазвичай передає його більшій кількості людей
За словами Марр, людина з грипом заражає в середньому від 1 до 1,3 інших людей. Показник варіюється залежно від штаму грипу.
COVID-19 зазвичай передається більшій кількості людей, і кожна інфікована людина передає його в середньому від 2 до 2,5 іншим.
У деяких випадках людина може передати вірус 10 і більше людям; в інших випадках менше.
Експерти припускають, що це пов'язано не з природою коронавірусу, а з відсутністю імунітету у населення - і з тим, чи дотримуються люди заходів безпеки.
Епідеміологи все ще вивчають, чи може у деяких людей бути імунітет до COVID-19 від попередніх інфікувань іншими коронавірусами.
Обидва віруси можуть затримуватися на поверхнях
Хоча спочатку вважали, що поверхні грають величезну роль в поширенні COVID-19, епідеміологи тепер кажуть, що присутність вірусу на поверхнях не становить великої загрози.
Тим не менш, це не нульовий ризик.
Марр зазначає, що лабораторні експерименти показали, що і SARS-CoV-2, і віруси грипу можуть якийсь час існувати на певних поверхнях.
Отже, теоретично, якщо на поверхні осяде достатня кількість вірусу, хтось може доторкнутися до поверхні, підібрати достатню кількість вірусу і "підселити" його через очі, ніс або рот.
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