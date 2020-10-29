Як передається COVID-19 та грип? Спільне та відмінне

Серед людей можна почути думку, що COVID-19 - це майже те саме, що грип. Проте у Міністерстві охорони здоров'я радять не порівнювати це захворювання з грипом.

У COVID-19 та грипу відрізняються перші симптоми.

Також є деякі ключові відмінності в тому, як поширюються віруси, пише HuffPost.

Розповідаємо, що спільного та відмінного у розповсюдженні грипу та SARS-CoV-2.

Обидва віруси поширюються переважно через респіраторні краплі

Вважають, що основний спосіб передачі COVID-19 відбувається від людини до людини за допомогою великих респіраторних крапель, які виділяє інфікований при видиху, чханні чи кашлі.

Якщо інша людина вдихає ці краплі, є велика ймовірність, що вона теж захворіє. Це доволі схоже на грип.

Лікарка-інфекціоністка Гайді Запата зазначає, що грип поширюється в основному через "крихітні краплі, які утворюються, коли ми говоримо, сміємося, чхаємо, кашляємо, співаємо".

А маска для обличчя, яка зменшує кількість респіраторних крапель, які людина виділяє в навколишнє повітря і потенційно вдихає, повинна знизити ризик інфікуватися і грипом, і коронавірусом.

Передача по повітрю також впливає на обидва захворювання.

Передача повітряним шляхом грає роль в інфікуванні для обох вірусів

Є свідчення повітряної передачі COVID-19, при якій крихітні крапельки, що містять вірус, годинами зависають у повітрі, в основному в погано вентильованих приміщеннях.

На відміну від більш великих крапель, які падають на землю в межах 1,5 метра від людини, яка їх виділяє, ці крихітні аерозолі можуть переміщатися в приміщенні набагато далі, ніж на 1,5 метри.

Елізабет МакГроу, директорка Центру динаміки інфекційних захворювань при Університеті штату Пенсільванія, каже, що те ж саме спостерігається і з грипом.

Дослідження виявило, що просто подих може генерувати інфекційні аерозолі грипу, які можуть залишатися в повітрі.

Суперпоширення може відбуватися з обома вірусами

Під час пандемії COVID-19 було зареєстровано кілька суперпоширювачів вірусу, людей, які масово інфікують інших.

"З грипом може трапитися схоже" - зазначила Лінсі Марр, професорка цивільної і екологічної інженерії в Технологічному інституті Вірджинії, що вивчає віруси, що передаються повітряним шляхом.

Вона розповіла, що найвідоміший такий випадок з грипом трапився 1977 року, коли рейс авіакомпанії Alaska Airlines був затриманий на злітно-посадковій смузі на три години.

В цей час в літаку була відключена система вентиляції, і протягом 72 годин після польоту 72% пасажирів захворіли на грип. Спалах пов'язали з однією людиною, яка була інфікована.

Однак з COVID-19 ми, швидше за все, побачимо більше явищ, що викликають серйозну небезпеку, тому що населення має менший імунітет до хвороби, а це означає, що більше людей в будь-якому приміщенні, ймовірно, більш сприйнятливі до зараження COVID-19, ніж грипу.

Швидше за все, COVID-19 більше розповсюджується передсимптомно і безсимптомно

Приблизно від 40% до 50% людей, інфікованих COVID-19, не мають симптомів, але є заразними і можуть нести більшу відповідальність за поширення вірусу, не підозрюючи про це.

За словами інфекціоністки, існує також передсимптомний період від п'яти до шести днів з COVID-19, протягом якого люди можуть бути заразними.

Грип також розповсюджується безсимптомним і передсимптомним шляхом. Від 50% випадків сезонного грипу можуть протікати безсимптомно.

Але тут є також ключові відмінності між двома захворюваннями: якщо у COVID-19 тривалий інкубаційний період, який може тривати до 14 днів, то інкубаційний період грипу - короткий.

За словами МакГроу, у більшості людей симптоми захворювання проявляються протягом трьох днів після зараження грипом, тому період, коли люди можуть поширювати вірус до появи симптомів, набагато менший.

Крім того, з грипом вірусне навантаження, тобто кількість вірусу, який люди переносять в своєму тілі, не досягає піку до тих пір, поки не почнуться симптоми. А на той час, ймовірно, інфіковані ізолюються, каже Марр.

Через це передсимптомне і безсимптомне поширення COVID-19 відбувається набагато частіше, ніж грипу.

Людина з COVID-19 зазвичай передає його більшій кількості людей

За словами Марр, людина з грипом заражає в середньому від 1 до 1,3 інших людей. Показник варіюється залежно від штаму грипу.

COVID-19 зазвичай передається більшій кількості людей, і кожна інфікована людина передає його в середньому від 2 до 2,5 іншим.

У деяких випадках людина може передати вірус 10 і більше людям; в інших випадках менше.

Експерти припускають, що це пов'язано не з природою коронавірусу, а з відсутністю імунітету у населення - і з тим, чи дотримуються люди заходів безпеки.

Епідеміологи все ще вивчають, чи може у деяких людей бути імунітет до COVID-19 від попередніх інфікувань іншими коронавірусами.

Обидва віруси можуть затримуватися на поверхнях

Хоча спочатку вважали, що поверхні грають величезну роль в поширенні COVID-19, епідеміологи тепер кажуть, що присутність вірусу на поверхнях не становить великої загрози.

Тим не менш, це не нульовий ризик.

Марр зазначає, що лабораторні експерименти показали, що і SARS-CoV-2, і віруси грипу можуть якийсь час існувати на певних поверхнях.

Отже, теоретично, якщо на поверхні осяде достатня кількість вірусу, хтось може доторкнутися до поверхні, підібрати достатню кількість вірусу і "підселити" його через очі, ніс або рот.

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