Як розпізнати інсульт та надати першу допомогу

Інсульт – це порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку.

Згідно з даними Національної служби здоров'я України, у квітні-червні 2020 року понад 16 тисяч пацієнтів звернулися за допомогою при інсульті.

Під час інсульту, через обмеження чи припинення постачання крові, клітини мозку починають відмирати зі швидкістю 2 млн нейронів щохвилини.

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Тому найважливіше при наданні допомоги пацієнту з інсультом – це час. Чим швидше людині нададуть допомогу – тим вищі її шанси на одужання.

У НСЗУ розповіли, як надати першу допомогу при інсульті та яким має бути маршрут пацієнта в цьому випадку.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Як розпізнати інсульт

Важливо знати основні симптоми інсульту, щоб вчасно викликати допомогу людині, яка її потребує.

Симптоми інсульту легко запам’ятати за абревіатурою МОЗОК. А саме:

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М – мовлення. Раптове порушення мовлення, людина не може відповісти на запитання. О – очі. Раптова втрата зору чи чіткого бачення. З – запаморочення. Втрата рівноваги чи запаморочення в голові. О – обличчя. Поява асиметрії на обличчі, людина не може посміхнутися. К – кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок. Людина не може підняти вгору обидві руки або одна рука занадто слабка, тому людина не може нею рухати.

А це – ознаки інсульту, які допоможуть розпізнати його самостійно:

🔴 раптова слабкість чи оніміння однієї половини тіла, включаючи обличчя, руку та ногу;

🔴 раптове порушення мовлення чи розуміння мови;

🔴 раптове погіршення зору чи його втрата з одного боку;

🔴 раптове запаморочення, яке часто супроводжується нудотою, блювотою, втратою рівноваги, падінням;

🔴 раптовий і сильний головний біль.

Як надати першу допомогу при інсульті

При підозрі на інсульт потрібно одразу викликати швидку допомогу за номером 103.

Потрібно максимально точно описати симптоми та стан людини, якій потрібна допомога.

Диспетчер повинен направити бригаду швидкої допомоги.

При підозрі на інсульт не потрібно телефонувати сімейному лікарю

Екстрену медичну допомогу пацієнт отримає у будь-якому разі, навіть без підписаної декларації.

Під час очікування бригади швидкої потрібно: ❗️ забезпечити спокій людині з підозрою на інсульт; ❗️ не давати їй їсти та пити; ❗️ знайти та приготувати лікарські засоби, які приймає людина на постійній основі.

Важливо також зафіксувати час, коли з'явилися перші ознаки мозкового інсульту.

Це потрібно для того, щоб лікарі вирахували вікно терапевтичних можливостей і встигли розпочати терапію.

Вікно терапевтичних можливостей становить лише 4,5 години.

Важливо, щоб пацієнту почали надавати кваліфіковану медичну допомогу саме у цьому проміжку часу.

У такому випадку в пацієнта буде шанс максимально відновитись після перенесеного інсульту.

Куди "швидка" має відвезти пацієнта з інсультом

Людину з підозрою на гострий мозковий інсульт бригада екстреної медичної допомоги повинна доставити в медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інсульту.

Всього в Україні є 192 таких медзаклади.

Вони працюють в цілодобовому режимі, мають прилади для комп'ютерної (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ), а також кваліфікований медперсонал.

"Швидка" повинна транспортувати пацієнта виключно в такий заклад, навіть якщо найближчий з них розташований в іншій області.

Проте час доїзду швидкої не повинен становити більше, ніж 60 хвилин.

Таке рішення в НСЗУ пояснюють тим, що в лікарні без апаратів МРТ чи КТ неможливо точно встановити діагноз.

Розробкою та дотримання відповідних маршрутів займається місцева влада.

Чи має медзаклад контракт з НСЗУ на лікування інсульту, можна уточнити за номером 16-77.

Які послуги пацієнт з інсультом може отримати безкоштовно:

✅ Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

✅ Проведення тромболітичної терапії;

✅ Цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

✅ Медична реабілітація в гострому періоді;

✅ Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

✅ Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

✅ Харчування в стаціонарних умовах.

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