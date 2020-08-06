Які послуги для пацієнтів з інфарктом чи інсультом – безкоштовні. Пояснення НСЗУ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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6 серпня 2020

У квітні та червні 2020 року понад 21 тисяча пацієнтів потрапили до медичних закладів з інсультом чи інфарктом.

192 медзаклади, які надають допомогу пацієнтам при гострому мозковому інсульті, та 65 закладів, які лікують пацієнтів при гострому інфаркті міокарду, уклали контракти з  Національною службою здоров'я України. 

 Для надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом НСЗУ виплатила медзакладам 400 млн гривень.

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Про це повідомили в НСЗУ на офіційні сторінці у Facebook. 

 Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

До пакету безоплатних послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує в медзакладі, включено:

  Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

  Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті);

Лілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

Медична реабілітація в гострому періоді;

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Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали;

Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти);

Харчування в стаціонарних умовах.

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно викликати швидку допомогу за номером 103.

Бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту. 

Крім того, НСЗУ на 2021 рік пропонує включити до програми "Доступні ліки" ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.

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