Які послуги для пацієнтів з інфарктом чи інсультом – безкоштовні. Пояснення НСЗУ

У квітні та червні 2020 року понад 21 тисяча пацієнтів потрапили до медичних закладів з інсультом чи інфарктом.

192 медзаклади, які надають допомогу пацієнтам при гострому мозковому інсульті, та 65 закладів, які лікують пацієнтів при гострому інфаркті міокарду, уклали контракти з Національною службою здоров'я України.

Для надання допомоги пацієнтам з інфарктом та інсультом НСЗУ виплатила медзакладам 400 млн гривень.

Про це повідомили в НСЗУ на офіційні сторінці у Facebook.

Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

До пакету безоплатних послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує в медзакладі, включено: ✅ Діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження); ✅ Проведення тромболітичної терапії (при інсульті), стентування (при інфаркті); ✅ Лілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації; ✅ Медична реабілітація в гострому періоді; ✅ Лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали; ✅ Ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти бюджету (наприклад, стенти); ✅ Харчування в стаціонарних умовах.

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно викликати швидку допомогу за номером 103.

Бригада швидкої має доставити пацієнта в той медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг з лікування інфаркту чи інсульту.

Крім того, НСЗУ на 2021 рік пропонує включити до програми "Доступні ліки" ліки для пацієнтів, що мали інфаркт або інсульт.

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