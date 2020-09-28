У МОЗ розповіли, як вираховували нові зарплати медикам та скільки коштуватиме лікування інсульту

Заробітну плату для медиків на 2021 рік у Міністерстві охорони здоров’я вираховували, зокрема, виходячи із середньої заробітної плати в Україні в різних галузях.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 28 вересня.

Він запевнив, що також спілкувався з лікарями і запитував, якою, на їхню думку, є справдлива зарплата для медиків з урахуванням того, що вони живуть в Україні.

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"Ми закладаємо заробітну плату вже не той сором, який був 29 років, тобто не мінімальну заробітну плату. А саме виходимо зі справедливої заробіної плати, на нашу думку, повинна бути в медиків.

Як ми вирахували цю справедливу заробітну плату? З одного боку, виходячи зі статитики, середньої заробітної плати, яка є в Україні, по різних галузях.

З іншого боку, я багато спілкуюся з медичними працівниками. Питаю, як вони вважають, що є справедливим з урахуванням того, що ми живемо в Україні, з урахуванням нашого економічного стану. Саме так ми розраховуємо зарплати.

Звичайно, окрім математичних і економічних моделей, які застосовуються при розрахунках цієї заробітної плати", - розповів Степанов.

Він додав, що зарплата у лікаря повинна бути не менше 20-22 тисяч гривень, в медичної сестри - на рівні 16-17 тисяч.

"А вже решта залежно від навантаження, досвіду", - сказав Степанов.

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Також міністр розповів, що МОЗ планує змінити тариф на лікування гострого мозкового інсульту.

Нагадаємо, існує пакет безоплатних послуг з лікування інфаркту та інсульту, який пацієнт отримує в медзакладі.

"У цьому році в нас вся сплата за пролікованих випадок гострого мозкового інсульту була одна цифра.

Ми вартість цього тарифу підвищили, починаючи з 1 липня, довели її до більш адекватної, наскільки це було можливо, а в наступному році ми запропонували з урахуванням корегувальних коефіцієнтів", - розповів Степанов.

За його словами, корегувальні коефіцієнти потрібні через те, що є різні методи лікування мозкового інсульту залежно від стану пацієнта.

"Ми розрахували, що з урахуванням коефіцієнтів, починаючи з 22 тисяч гривень за пролікований випадок, наступні - це 64764 гривні і 118 тисяч", - сказав Степанов.

Нагадаємо, уряд змінив деякі тарифи на лікування до кінця 2020 року.

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