У світі народжується більше близнюків, ніж будь-коли раніше – дослідження

Сьогодні у світі людських близнюків народжується більше, ніж будь-коли раніше.

З 1980-х років кількість близнюків збільшилася на третину – з 9 пологів близнюків до 12 на 1000 випадків.

Тобто щорічно у всьому світі народжується близько 1,6 мільйона близнюків, а кожна 42 народжена дитина – близнюк. Але картина істотно відрізняється по регіонах.

Про це свідчать результати першого глобального огляду в одному з провідних світових журналів репродуктивної медицини Human Reproduction.

Дослідники проаналізували кількість близнюків в 2010-2015 роках в 165 країнах і порівняли їх з показниками за 1980-1985 роки.

Найбільше зростання виявили в Північній Америці (на 71%), Європі (на 60%) та Азії (на 32%).

Лише у 7 країнах дослідники виявили зниження більш ніж на 10%.

В Україні в проміжку між 2010 та 2015 роками було від 9 до 12 пологів близнюків на 1000 пологів. Але даних про зміни з 1980-х років у вчених немає.

Процентнf зміна кількості пологів близнюків на 1000 пологів в період з 1980-1985 по 2010-2015 роки

Збільшення кількості близнюків відбувається завдяки дизиготним дітям, в той час як кількість монозиготних майже не змінилася і залишається стабільною на рівні приблизно 4 на 1000 пологів у всьому світі.

Основною причиною збільшення кількості близнюків дослідники вважають зростання випадків штучного запліднення.

Йдеться не тільки про методи ЕКО (екстракорпоральне запліднення), але і більш прості, такі як стимуляція яєчників і штучне запліднення.

Ще однією важливою причиною є відтермінування батьківства – шанси мати близнюків зростають з віком і досягають піку у віці від 35 до 39 років.

Водночас дослідники вважають, що людство, можливо, досягло піку числа близнюків, особливо в країнах з високим рівнем доходу, таких як Європа і Північна Америка, через спроби домогтися одноплідної вагітності.

Зараз акцент робиться на одноплідних вагітностях, які більш безпечні, каже один із авторів дослідження, професор Крістіан Монд з Оксфордського університету:

"Відносна і абсолютна кількість близнюків в світі вища, ніж будь-коли з середини XX століття.

Це важливо, оскільки пологи близнюків пов'язані з більш високим рівнем смертності немовлят і дітей, і з великою кількістю ускладнень для матерів і дітей під час вагітності, а також під час і після пологів".

Дослідники планують оновити свої результати даними за початок 2020-х років, щоб побачити, чи справді показники народжуваності близнюків досягли піку і почали знижуватися в країнах з високим рівнем доходів, і яким буде ефект більш поширення штучного запліднення в країнах з низьким і середнім рівнем доходів.

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