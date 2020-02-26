Епідуральна анестезія: показання, наслідки, ускладнення пологів та шкода дитині

З цього матеріалу ви дізнаєтесь: Що таке епідуральна анестезія (аналгезія);

Які переваги та показання епідуральної анестезії;

Які наслідки епідуральної анестезії;

Чи може епідуральна анестезія ускладнити пологи та нашкодити дитині.

Епідуральна анестезія або, як коректніше сказати, епідуральна аналгезія – один з методів місцевого знеболення.

Ще з початку 20 сторіччя він використовується у пологах, проте й досі його супроводжують міфи та страхи.

Епідуральна анестезія або, як коректніше сказати, епідуральна аналгезія – один з методів місцевого знеболення.

Фото: chanawit/Depositphotos

Навіщо "епідуралка"? Десь ще, крім пологів, її застосовують та чи може вона нашкодити?

За допомогою експертів, відповідаємо на найбільш поширені питання щодо цього методу знеболення.

Ми поспілкувалися з:

Андрієм Сем’янківим , лікарем-анестезіологом,

Кирилом Венцковським , акушером-гінекологом Перинатального центру №7 (Київ),

Михайлом Медвєдєвим , акушером-гінекологом, професором, доктором медичних наук та директором "Клініки доктора Медвєдєва" (Дніпро).

Що таке епідуральна анестезія та як її проводять

Епідуральна аналгезія (ЕА) – це ін'єкція.

Анестетик вводиться в епідуральний простір, який оточує спинний мозок. Це пригнічує передачу сигналу в його нервах, чим досягається блокада чутливої та рухової функції нижньої частини тіла.

Завдяки цьому методу анестезії ви не відчуватимете біль, але будете при свідомості.

"Слід розрізняти спінальну та епідуральну анестезії, – пояснює Михайло Медвєдєв.

Чиста спінальна – для операцій. Вона короткотривала.

В пологах застосовується епідуральна, вона з катетером, через який можна додавати ліки тривало".

Епідуральна анестезія проводиться наступним чином:

пацієнта просять сісти та вигнути спину колесом, або лягти на бік та ніби звернутись калачиком;

потім йому вводять ін'єкцію локального анестетика, щоб знеболити місце, куди буде введено безпосередньо епідуральну аналгезію;

за допомогою голки пацієнту вводять епідуральний катетер, який має вигляд маленької пластикової трубки. Потім голку прибирають, а катетер лишається;

коли буде вводитись катетер пацієнт може відчувати дискомфорт.

Епідуральну анестезію вводять для знеболення вагінальних пологів.

Також такий тип анестезії використовують для інших типів хірургії, а також при хронічних болях у спині.

У пологах, які потребують кесарського розтину, використовують спінальну анестезію.

Loading...

"Ведення спінальної анестезії потребує часу. Тому, якщо ситуація критична, лікарі, звичайно, будуть використовувати загальний наркоз", – пояснює лікар-анестезіолог Андрій Сем’янків.

Альтернативи знеболенню у пологах, показання та протипоказання епідуральної анестезії

Тисячоліттями жінки терпіли пологові болі й стільки ж часу людство шукало можливість позбавити породіль цих страждань.



Один з перших записів, де описується спроба полегшити муки породіллі, датований першим віком нашої ери.

Грецький лікар Соранус припускав, що біль можуть зменшувати дотики теплих рук та компреси з теплої оливкової олії. Цікаво, що й нині при партнерських пологах у переймах чоловікам радять робити жінці легкий масаж попереку.

В Середніх віках породіллі допомагали за допомогою екстракту маку, кореня мандрагори, блекоти та конопель.

Також є свідчення того, що жінкам у пологах давали алкоголь.

Тисячоліттями жінки терпіли пологові болі й стільки ж часу людство шукало можливість позбавити породіль цих страждань.

Фото: funfamilyphoto/Depositphotos

У 17 сторіччі американський публіцист, медик та біолог Мезер Коттон радив жінкам використовувати настоянку з печінки та жовчного міхура вугря, запечені у духовці.

У 19 сторіччі лікар Бенджамін Руш рекомендував жінкам кровопускання.

Він вважав, що пологовий біль стимулює нервову систему жінки, й це може мати дуже небезпечні побічні ефекти. Тому радив випускати під час пологів приблизно півтора літра крові.

Розвивалась і фармакологія, тож лікарі все сміливіше використовували як знеболювальне опіум та морфій.

Перші успішні пологи, які знеболили медикаментозно, відбулися у США в 1847 році.

Дружині поета Генрі Лонгфелло, Фанні Лонгфелло дали етер і жінка, яка перед цим вже народила двох дітей без анестезії, назвала це "благословенням нашого часу".

Проте таке знеболення пологів викликало великий резонанс у суспільстві.

Дехто підтримував це, а дехто вважав, що якщо бог вирішив, що це має бути боляче, хто ми такі, щоб пручатись цьому?

Нині епідуральна аналгезія – це золотий стандарт знеболення пологів.

Американська академія сімейної медицини стверджує, що бажання породіллі знизити свій рівень болі – вже є достатнім приводом для проведення ЕА.

Приблизно ⅔ жінок, які не мали епідуральної анестезії, описували свій біль як "жахливий" та "нестерпний".

Бажання породіллі знизити свій рівень болі – вже є достатнім приводом для проведення ЕА.

Фото: funfamilyphoto/Depositphotos

"Але слід пам'ятати, що ВООЗ радить фізичні та психологічні методи знеболення, партнерські пологи, а вже потім, якщо це не допомагає, можна подумати й про епідуральну аналгезію.

В США, наприклад майже 100% пологів ЕА і це погано, на мій погляд", – висловлює свою думку Михайло Медвєдєв.

Введення цього типу анестезії може бути доцільно при таких станах:

прееклампсія у матері: в цьому випадку вводять препарати, які не дають тиску породіллі підвищуватись, полегшують пологи та знижують ризики кесаревого розтину;

патології шийки матки, які дозволяють вагінальні пологи, але ускладнюють розкриття матки;

стимуляція пологів окситоцином: це посилює біль і введення анестезії в такій ситуації – це гуманно.

Протипоказаннями для епідуральної анестезії є:

стеноз (звуження) аортального клапану;

анатомічна деформація хребта;

алергія на препарат;

синдром Елерса-Данлоса (генетичні розлади сполучної тканини);

проблеми згортання крові;

інфекції на шкірі спини в місці уколу;

стани з низьким артеріальним тиском;

погіршення стану плода у пологах (дистрес),

відмова породіллі.

Якими можуть бути наслідки епідуральної анестезії

Національна служба здоров'я Великої Британії запевняє, що епідуральна аналгезія – це безпечна процедура.

Але є ризик таких побічних ефектів:

зниження тиску, що може спричинити запаморочення та нудоту;

ви можете тимчасово втратити здатність контролювати дефекацію;

головний біль;

свербіж в місці ін'єкції;

пошкодження нерва.

Багато мам після пологів з епідуральною анестезією скаржаться на тривалі болі в спині, саме в місці уколу, а також розповідають про те, що від неї у них мігрені.

Але Кирило Венцковський зауважує, що не варто плутати "мігрень" та "постпункційний головний біль".

"Постпункційний головний біль – це ускладнення. Воно може бути пов'язане з анатомією пацієнта та/або технікою виконання анестезії, коли пошкодили тверду мозкову оболонку. Через отвір пошкодження може підтікати ліквор, що буде впливати на внутрішньочерепний тиск і викликати постпункційний больовий синдром", – пояснює гінеколог.

Лікар також додає, що в такого головного болю є особливість: він виникає лише в положені стоячи.

Не варто плутати "мігрень" та "постпункційний головний біль".

Фото: gpointstudio/Depositphotos

"При мігрені положення тіла не впливає на інтенсивність та характер болю. Але остаточний діагноз має встановити лікар", – додає Венцковський.

А от біль у спині він пояснює якістю використаного катетеру та технікою введення анестезії.

Американська спільнота анестезіологів стверджує, що ризики отримати серйозні ускладнення – мінімальні.

За словами анестезіолога-реаніматолога Андрія Сем’янківа, такі серйозні ризики як параліч або смерть дуже рідкісні.

Акушер-гінеколог Кирило Венцковський розповідає, звідки пішли страхи про параліч після введення ЕА:

"Епідуральну аналгезію активно використовували у 60-70 роках для людей похилого віку, чий стан здоров'я не дозволяв вводити їм загальний наркоз протягом операції.

Через вік та супутні захворювання, у таких людей частіше виникали ускладнення.

Наприклад, були публікації, що ЕА погіршує еректильну функцію у чоловіків. Але додати нюанс, що у чоловіків віком 80 років – "забули".

Так і народжуються міфи", – каже лікар.

А як щодо дитини?

Михайло Медвєдєв розповідає, що раніше використовували для знеболення наркотичні препарати, які могли провокувати гіпоксію та навіть смерть у плода. Проте зараз від таких практик повністю відмовились.

Кирило Венцковський додає, що епідуральна анестезія не шкодить дитині, оскільки кількість медикаментів, які доходять до дитини під час такого виду знеболення, мінімальна.

Р аніше використовували для знеболення наркотичні препарати, зараз від таких практик

повністю відмовились. Фото: RobHainer/Depositphotos

"Ці препарати не є токсичними для дитини, вони не долають плацентарний бар'єр і виводяться з організму приблизно протягом години", – каже лікар.

Важливо знати, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує епідуральну анестезію, якщо породілля бажає такий вид знеболення пологів і не має для цього протипоказань.

Чи може епідуральна анестезія ускладнити пологи

Породіллі можуть боятися епідуральної анестезії, тому що вважають, що вона сповільнює пологи та пригнічує пологову діяльність.

Така думка з'явилась після дослідження 2014 року, яке дійшло висновку, що 2 стадія пологів у жінок, яким дали епідуральну анестезію, тривала суттєво довше, ніж тих, хто не отримав епідуральної анестезії.

Проте ізраїльське дослідження 2017 року не підтвердило цього.

Науковці дійшли таких висновків:

епідуральна анестезія не впливає суттєво на тривалість пологів;

не підвищує ризики епізіотомії (надріз вульви під час виходу головки дитини);

не підвищує ризики кесарського розтину.

Це саме підтвердив мета аналіз 38 досліджень, в яких брали участь загалом 9658 жінок.

Проте Михайло Медвєдєв з власного досвіду додає, що епідуральна анестезія може скоротити перший період пологів, але подовжити другий.

"Акушер повинен розуміти ньюанси ведення пологів під епідуральною аналгезією. Такі пологи відрізняються від пологів без ЕА.

Також все залежить від того наскільки породілля виконує прохання персоналу і наскільки персонал досвідчений та вправний", – каже він.

Лікар Медвєдєв додає, що жінки, яким потрібна ЕА, частіше мають проблеми зі здоров'ям, а це також може бути причиною вищої частоти втручань.

Чому деяким жінкам народжувати важче, а деяким легше – питання, яке цікавить і лікарів, і науковців, і на яке немає остаточної відповіді.

"Це може бути пов'язано і з больовим порогом, і з анатомічними особливостями, але я ще б не відкидав психологічний фактор, – перераховує Михайло Медвєвдєв.

З цим погоджується і Кирило Венцковьский:

"Все більше досліджень показують, що жінки, які проходили базову, не пов'язану з вагітністю психотерапію до народження дитини, народжують легше та легше переносять пологовий біль.

Це підтверджує і моя практика. Жінки, які народжують у мене і мають досвід якісної та ефективної психотерапії дійсно краще переносять пологи".

Лікар додає, що якщо жінці конче необхідно знеболити пологи, відмовляти їй в цьому не етично.

Проте і нав'язувати аналгезію, якщо породілля нормально переносить перейми, також неправильно, уточнює Медвєдєв.

Наталія Бушковська, УП.Життя

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.