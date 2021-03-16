Без уколів: у світі з’являться вакцини нового типу проти COVID-19 – ВООЗ

Нові вакцини проти COVID-19, зокрема, ті, для яких не потрібні голки і які можна зберігати при кімнатній температурі, можуть бути готові до використання в кінці 2021 або 2022 року.

Про це повідомила провідна вчена Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, пише Bloomberg.

"Ми в захваті від наявних у нас вакцин. Але ми можемо ще краще. Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу поліпшених вакцин", – сказала Свамінатан.

До кінця року завершаться клінічні дослідження від шести до восьми нових препаратів.

Йдеться про вакцини з різними способами доставки в організм. Деякі з них вводяться перорально чи назально, наприклад, за допомогою спрею або через шкіру з використанням пластиру.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

За словами Свамінатан, такі препарати можуть краще підійти для певних груп, наприклад, для вагітних.

Сьогодні дію більше 80 вакцин вивчають на людях, хоча деякі з них все ще знаходяться на ранніх стадіях тестування.

Компанії, чиї вакцини вже використовують проти COVID-19, почали дослідження оновлених версій препарату, призначених для запобігання нових варіантів коронавірусу.

"Ми повинні продовжувати підтримувати дослідження і розробку більшої кількості вакцин, зокрема, тому, що необхідність в постійній ревакцинації населення ще не зовсім зрозуміла", – сказала Свамінатан.

Нагадаємо, Україна може долучитися до випробувань нової вакцини проти коронавірусу, яка має бути у формі спрею чи крапель.

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