Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація проти COVID-19.

Але питань до неї приблизно стільки ж, скільки людей щепили в перший день кампанії.

Деякі з них "Українська правда. Життя" поставила головному державному санітарному лікарю Віктору Ляшку.

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Зокрема:

чому в нас такі повільні темпи вакцинації (спойлер: так було задумано),

який відсоток відмов від щеплення,

як отримати надлишкову дозу вакцини,

що буде, якщо вколоти зіпсований препарат,

коли люди матимуть змогу вакцинуватися, щоб подорожувати.

Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

– Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив, що в Україні розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусної хвороби. Вона вже реальна чи це все-таки поки що спосіб мотивувати людей до вакцинації?

– Дивіться, є захворюваність з першого випадку. Ось зростання, пік, спадання і знову зростання. Тобто якщо ми дивимося на цей графік, то ми яку маємо хвилю?

Випадки COVID-19 в Україні

– Друга хвиля виходить.

– Так, в нашій країні це друга хвиля. У більшості країн, наприклад, в Італії: спершу було зростання, потім спад, жовтень-листопад підйом, знову спад і знову на січень-лютий пішло вгору. Тому там говорять про третю хвилю.

У нас як такої першої хвилі не було, бо, на наш погляд, були вчасно впроваджені заходи, карантинні обмеження. В Україні, з епідеміологічної точки зору, хвиля все ж таки друга.

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Випадки COVID-19 в Італії

– Що Міністерство охорони здоров'я робить, щоб третьої не було? Наприклад, чому в нас такі повільні темпи вакцинації? У сусідній Польщі в другий день зробили понад 4 тисячі щеплень, а в нас тільки 9 березня – через два тижні від початку кампанії з вакцинації – зробили 4 тисячі з копійками. До яких цифр за день ви плануєте нарощувати темпи у нас?

– Є 600 мобільних бригад, які можуть зробити 100 щеплень на добу. 4250 пунктів щеплень, які в середньому будуть робити 30 щеплень на добу. Це нам дасть можливість робити 5 млн щеплень на місяць при повній завантаженості бригад, наявності вакцин і правильно сформованих чергах. Якщо буде більше доз вакцини, в нас ще є 11 тисяч кабінетів щеплень для рутинної вакцинації.

Ми готові, за потреби, зупинити своїм рішенням проведення рутинної вакцинації на місяць-два, а ми можемо це зробити, то в такому разі зможемо робити і 7, і 8, і 10 млн щеплень на місяць. Це потужності, які є сьогодні в системі охорони здоров’я.

Якщо подивитися, скільки вакцинацій в день робили різні країни, то Україна на своєму етапі не відстає. Не лідирує, але й не відстає. Питання не в тому, чи могли ми за раз проколоти і 20, і 30 тисяч доз в перший день. Могли.

Але, ми як Міністерство охорони здоров’я і я, як головний санітарний лікар, насамперед відповідаємо за те, щоб компанія розгорнулася і не зірвалася в перші дні, бо вони найбільш критичні.

Ми казали, що запускаємо вакцинацію каскадним методом. Про це говорили ще в січні та лютому. Незважаючи на те, яка кількість доз приїде, будемо запускати саме таким каскадним методом, подивимось на програмні помилки і поступово будемо розширятися. Зараз ми готові робити і до 20 тисяч щеплень на добу.

Звісно, що темпи вакцинації значно зростуть, мобільних бригад вже випустили більше, закладів охорони здоров’я долучилося більше і досить швидко ці дози вакцини ми використаємо.

– Тобто повільні темпи вакцинації – це було сплановано спочатку?

– Так, звичайно. Нам потрібно було запустити вакцинацію, щоб не було зривів, щоб не допустити програмних помилок, які б мали негативний інформаційний вплив на кампанію імунопрофілактики.

Навіть якщо в квітні чи наприкінці березня привезуть 10 млн вакцин, то в квітні 10 млн я не провакциную через одну ключову річ: нам не потрібні програмні помилки, які призведуть до зриву кампанії імунопрофілактики.

– То яка середня кількість вакцинацій в день буде реальною?

– Наразі говоримо тільки про ту потужність, яка в нас розрахована на оці 500 тисяч доз вакцини. Як тільки приїжджає вакцина – потужності зовсім будуть інакші.

Зараз ми виходимо десь на 18 тисяч щеплень на добу, щоб всі мобільні бригади, які в нас є, були задіяні 24-28 днів. Провакцинували певний колектив і на 29-й день розпочали повторне щеплення.

Але наразі ми ще очікуємо рішення НТГІ (Національна технічна група експертів з імунопрофілактики), яка може рекомендувати нам змінити оптимальний термін проведення другого щеплення з 4 тижнів на 12. А це повністю змінить нашу стратегію до проведення кампанії імунопрофілактики.

Якщо прийде вакцина в період часу, коли в нас завершення (цієї першої партії в 500 тис доз. – ред.), її використають на інші платформи. Тобто і мобільні бригади, і пункти щеплення, залежно від того, яка вакцина прийде.

– За який період ви тоді плануєте вакцинувати більшість населення? У мережі з’явився калькулятор, який може допомогти розрахувати, які ви в черзі і коли можете отримати вакцину. Мені, наприклад, показало, що зможу щепитися в період з 31-го по 40-й рік. Я не з групи ризику.Чи сходяться ці цифри чи, можливо, це буде трохи швидше?

– Якщо ви хочете, знову ж таки, сенсаційну новину, давайте розраховувати під ті дані, які на перший день, 24 лютого, коли розпочали вакцинацію.

– Я вже рахувала з цифрою 10 тисяч на день.

– У разі надходження вакцини значно збільшується кількість мобільних бригад. Потенційно в нас єще резерв кабінетів для рутинного щеплення.

– Тобто все залежить від поставки вакцин?

– Від поставки вакцин.

Віктор Ляшко: "Навіть якщо в квітні чи наприкінці березня привезуть 10 млн вакцин, то в квітні 10 млн я не провакциную через одну ключову річ: нам не потрібні програмні помилки, які призведуть до зриву кампанії імунопрофілактики"

– Який відсоток відмов від щеплення зараз?

– Ми розгортаємо кампанію імунопрофілактики, і перший етап ще навіть не закінчився. Відмова від щеплення не означає, що людина не вакцинується завтра чи післязавтра або через 10 днів. Тому говорити про відмови від щеплень як категоричну річ я не буду.

Але аналізуючи наш 10 денний процес роботи, можемо сказати, що, наприклад, у ковідних лікарнях ми вакцинували зараз 24%, працівників лабораторій – 30%, в працівників екстреної медичної допомоги – 20%.

Чи це відмови вже зараз? Людина могла відмовитися з декількох причин. Перша – вона перехворіла, а ми рекомендуємо, що якщо перехворіли і у вас наявні антитіла, то можете відтермінувати вакцинацію на 6 місяців, тобото передати свою вакцину колезі.

Друга – людина на момент проведення вакцинації могла мати протипокази, могла бути в гострій стадії якоїсь хвороби, або мати погане самопочуття, або просто не вийшла на роботу.

Звісно, що є і ті, хто відмовилися вакцинуватися на цьому етапі, але у нас також є багато фактів, коли вже зараз мобільні бригади повторно виїжджають в ковідні лікарні і вакцинують.

– З’явилася інформація, що медичні працівники, які відмовилися робити щеплення проти COVID-19, наприклад, вакциною Сovishield, все одно потім матимуть можливість зробити щеплення іншою. Чому ви так вирішили?

– Коли ви кажете з’явилася інформація, то давайте конкретне джерело.

– Коментар МОЗ.

– Пояснюю, коли приходить вакцина, вона використовується на певній платформі. Зараз є вакцина Сovishield з температурою зберігання +2-8°C, яка дозволена ВООЗ для екстреного використання та виготовляється за ліцензією AstraZeneca. Вона поїхала на платформу мобільних бригад для вакцинації медичних працівників.

У подальшому, коли прийде інша вакцина, наприклад, Pfizer, для неї буде інша платформа та мобільні бригади. Для неї буде визначена окремо категорію осіб та заклад, який будуть вакцинувати.

Також очікуємо, що може прийти китайський Sinovac, для нього теж буде окрема платформа, та організований колектив, у якому будемо її використовувати.

– Тобто для медиків, які працюють з коронавірусними хворими, зараз тільки Сovishield?

– Не тільки для медиків, а й для тих, хто буде у наступних етапах.

– А якщо людина, наприклад, зараз відмовляється, відмовляється, відмовляється...

– Дивіться досвід Великої Британії, Ізраїлю, там, вибору немає ні в кого. Не потрібно робити з якоїсь вакцини не знаю, що. Будь-яка вакцина, яка приходить в Україну, безпечна і ефективна.

– Чи платитиме держава компенсації сім’ям медиків, якщо вони відмовилися від вакцини і стали жертвами COVID-19?

– Наразі, якщо медичний працівник надавав медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, інфікувався і, на жаль, не вдалося врятувати його життя, то всі виплати, незалежно від того чи він вакцинований, чи ні, передбачені чинним законодавством.

– Коли очікувати нові поставки вакцин і коли початок наступного етапу вакцинації, і чи є домовленості з іншими, наприклад, раніше не озвученими виробниками вакцини? Та сама Moderna?

– Коли буде вакцина – тоді і повідомимо дату.

– А якщо говорити без імен? Я маю на увазі нових виробників.

–Перемовини наразі ведуться, але на певних стадіях, там все конфіденційна інформація. Коли вона стає не конфіденційною, то про це прокомунікує першим міністр охорони здоров’я.

– В рамках ініціативи COVAX вакцини для України безкоштовні або за значно зниженою ціною.

– Безкоштовно.

– Повністю безкоштовно?

– Наразі 8 млн доз 100% безкоштовно.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

– Коли можна буде записатися на вакцинацію через сімейного лікаря?

– Як тільки запуститься другий етап і ми чітко будемо розуміти кількість вакцини, яка приїхала або в разі отримання відповідних рекомендацій НТГЕІ щодо подовження терміну введення другої дози.

– А як це відбуватиметься? Просто людина дзвонить чи приходить до лікаря, а він записує її в чергу?

– Так, сімейні лікарі мають медичні інформаційні системи. Там буде і проактивний запис (проактивний – коли лікар сам запропонує прийти вакцинуватися), і коли людина самостійно звернеться до сімейного лікаря.

– Коли вакцину можна буде купити і отримати її в приватній клініці? Чи є вже якісь нові прогнози щодо цього?

– Немає нових прогнозів. Сьогодні жоден дистриб’ютор, який готовий або декларує про те, що він готовий завозити, не може закупити вакцину, бо всі контракти з виробниками, наразі, заключають уряди держав.

– Тобто десь через рік, через два? Невідомо?

– Я не можу цього сказати. Тут багато залежить від різних факторів.

– А чому ви вирішили щепити саме громадських діячів залишковими дозами, а не посунути, наприклад, групи ризику?

– Ми так і зробили.

– Тобто щепитися можуть і ті, і ті?

– Так. Пріоритезація надається групам ризику з наступних етапів, але для популяризації вакцинації можна залучати певних відомих людей.

– А є якісь конкретні визначення, хто такі ці відомі люди?

– Відомі люди – це ті, які є авторитетом для певної групи людей, щоб популяризувати щеплення. Насамперед, це наші ветерани АТО, після цього – відомі люди з політичної сфери, тобто народні депутати, голови обласних адміністрацій, обласних рад, ОТГ. Тобто ті люди, за яких віддавало свої голоси населення. А далі вже йдуть популярні співаки, письменники, художники, журналісти, які по віку старше 60 років.

– Як потрапити до списку претендентів на вакцину?

– За це будуть відповідальні департаменти охорони здоров’я облдержадміністрацій, на їхніх сайтах повинна бути зазначена електронна адреса для реєстрації, подекуди, вже онлайн-форми для запису з’явилися. Саме вони повинні сформувати список.

– Чи буде таке практикуватися, що щеплювати першою дозою будуть однією вакциною, а другою – іншою?

– Ні, цього не можна допустити. Ми навіть не будемо змішувати їх використання на певній платформі. Тобто мобільна бригада працюватиме з одним продуктом. І коли вона закінчить цим пробуктом вакцинацію двома дозами, а препарату більше не буде, тоді бригада може перекваліфікуватися на іншу вакцину.

– А скільки доз вакцин уже використано?

– Безпосередня кількість доз вакцини, яка використана в Україні, становить 47740 доз.

– А скільки доз уже викинули?

– Скажіть, будь ласка, навіщо ця інформація?

– Це цікаво. Коли її утилізували, або не використали, або вона зіпсувалася.

– Ми зробимо все можливе для того, щоб вакцина використовувалася якісно й ефективно.У будь-яких багатодозних флаконах існує поняття "коефіцієнт розливу". Він планується при закупівлі вакцини і при подальшому використанні. Є економічне обґрунтування, що нам доцільно відкривати багатодозний флакон для вакцинації навіть двох і трьох людей. Всі інші дози можуть бути утилізованими.

Але коли ми говоримо про вакцину проти COVID-19, коли розуміємо глобальний дефіцит, то щоб не втрачати ці дози, ми запропонували вакцинуватися надлишковими дозами.

– То скільки все-таки доз утилізували?

– Я не скажу, що це утилізовано, бо може бути розбито, пошкоджено чи ще щось. У середньому ми говоримо про 199 доз.

– А як саме контролюють дотримання зберігання вакцини? Наприклад, у США були випадки, коли знищили майже 2000 доз вакцини від COVID-19 через проблеми з холодовим обладнанням.

Це контролюється. Усі зацікавлені в тому, щоб продукт був безпечним і якісним, а якість його зберігається завдяки холодовому ланцюгу. Тому в більшості холодильники приїжджають з термоіндикаторами. Якщо вони не пошкоджені, вакцина передається на склад, де зберігається, а потім транспортується до обласних складів. В обласних складах є також холодові кімнати, холодильники з термодатчиками і ведеться контроль температури. І вже після цього вакцина передається мобільним бригадам, у яких теж зберігається у медичних термосумках.

– Якщо холодильник поламався?

– Якщо зломився – потрібно списати всі лікарські засоби, які були у холодильнику, зокрема, і вакцину проти COVID-19.

– Що буде, якщо вколоти людині зіпсовану вакцину?

– Ніхто не буде колоти людині зіпсовану вакцину.

– Ну, а якщо так раптом сталося.

– Раптом сталося – списали.

– Але якщо говорити про наслідки такого щеплення?

– Якщо буде введена вакцина з порушеним температурним режимом зберігання, то найкритичніший наслідок – це відсутність формування імунітету.

– Чи робитимете ви тести перед вакцинацією? Бо, наприклад, в людини може бути вже безсимптомний COVID-19.

– У нас є чітка рекомендація: якщо зробили щеплення у передсимптомному, або у безсимптомному періоді, і після щеплення у діагностували COVID-19, то другу дозу потрібно відтермінувати на 6 місяців.

– Чому інтервал між дозами 28 днів?

– Тому що так зазначено в інструкції препарату.

– Наприклад, Велика Британія збільшила інтервал між дозами Pfizer і вирішила вводити другу дозу вакцини протягом 12 тижнів після першої, щоб максимально збільшити кількість захищених людей. Також є дослідження щодо AstrsZeneca, що коли інтервал 12 тижнів і більше, тоді ефективність її збільшується. Чому тоді не збільшили інтервал між дозами?

– Збільшимо. Питання в тому, що є інструкція виробника, яка передбачає інтервал 4-12 тижнів. Але паралельно ми, зважаючи на публікації, які з’явилися, звернулися до Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики для того, щоб вони розглянули це питання і порекомендували для МОЗ найбільш цікавий з епідеміологічної точки зору інтервал для введення другої дози. Якщо вони рекомендуватимуть нам відтермінувати друге щеплення не на 28-й день, а на 35-й день, то ми переглянемо наші рекомендації.

– А коли чекати їхньої відповіді?

– Вони засідали 9 березня о 16.00. Поки результатів ще немає.

Віктор Ляшко: "Якщо рекомендуватимуть нам відтермінувати друге щеплення не на 28-й день, а на 35-й день, то ми переглянемо наші рекомендації"

– Які побічні ефекти найчастіше траплялися у людей, які вже провакцинувалися в Україні?

– Несприятливі події після інмунізації в Україні не перевищують 1% від усіх зроблених щеплень. Насамперед, це біль в місці ін’єкції, почервоніння, набряк, незначне підвищення температури на нетривалий час, м’язовий біль, і, може бути, загальна слабкість.

– А чи були випадки анафілаксії?

– Поки що в статистиці, яку передають через систему фармаконагляду, серйозних несприятливих подій, до яких відносяться і анафілактична реакція, не зафіксовано.

– А як саме ви реєструєте побічні випадки і куди людині звертатися, якщо вона відчуває щось не те після вакцинації?

– Перші 30 хвилин людина знаходиться під наглядом лікарів, які робили ін’єкцію, тому додатково нікуди звертатися не треба, на місце все зафіксують.

– Чи перевіряють перед вакцинацією анамнез на наявність сильних алергічних реакцій?

– У всіх запитують, всі заповнюють інформовану згоду і там є питання саме щодо алергій. Бажано пам’ятати і знати про свої алергічні реакції, а лікар на місці перевірить, чи є алергія на компоненти, що входять до складу вакцин.

– А які загалом протипокази до вакцини Сovishield?

– Лихоманка, ослаблений імунітет, , а також хвороби, які потребують прийняття певних лікарських засобів, тому вакцинуватися у цьому випадку можна після консультації зі своїм сімейним лікарем

– Чи є у вас прописані правила, як потрібно стежити за самопочуттям тих, хто провакцинувався? От ви сказали, що 30 хвилин має перебувати біля лікаря, і потім все? Чому потрібні ці 30 хвилин?

– Саме за цей час найчастіше відбуваються серйозні несприятливі події після імунізації. Ніяких додаткових обмежень не повинно бути. Але стежте за своїм станом здоров’я. Якщо почуваєтеся незвично та некомфортно, зверніться до свого сімейного лікаря.

– З якими побічними ефектами від вакцини мають госпіталізувати?

– З такими, які передбачають критерії для госпіталізації.

– Це які, наприклад? Уже був один випадок госпіталізації через високу температуру.

– Так. Лихоманка, яка більше певної межі, і яка не збивається жарознижувальними препаратами – це підстава для виклику екстреної медичної допомоги і госпіталізації.

– Тобто якихось конкретно прописаних критеріїв немає?

– Є загальна практика. Серйозні реакції можуть виникати, наприклад, 4 на мільйон щеплень.

– Які рекомендації у вас для тих, хто провакцинувався? Чи потрібно сидіти на самоізоляції?

– Потрібно продовжувати жити своїм звичним соціальним життям.

– І все?

– З посмішкою.

– Носити маску треба/не треба?

– Потрібно носити маску, часто мити руки, дотримуватися соціальної фізичної дистанції.

– Чи встигнуть провакцинувати вчителів до початку наступного навчального року?

– Так.

– Це коли буде: липень, серпень?

– До початку навчального року.

– А коли чекати колективного імунітету в Україні?

– Щоб що було?

– Щоб закінчилася пандемія.

– Колективний імунітет формується при досягненні вакцинації 95%. Це рекомендації ВООЗ. При коронавірусі нам потрібно також досягнути цього відсотку.

Але зараз у нас пріоритет зменшити госпіталізації та негативні наслідки після інфікування – серйозні ускладнення, летальні випадки, і позбавитися карантинних обмежень.

Тобто нам необхідно створити імунний прошарок, який не дозволить циркулювати вірусу з такою інтенсивністю, яка може призводити до виникнення спалахів і значних госпіталізацій.

Цього нам вдасться досягти вже при наявності 60% імунітету в населення нашої країни. А його можна досягти шляхом імунопрофілактики, ну і частина імунітету буде після перенесеної хвороби.

Віктор Ляшко: "Колективний імунітет формується при досягненні вакцинації 95%. Це рекомендації ВООЗ. При коронавірусі нам потрібно також досягнути цього відсотку"

– Де, коли і чим вакцинуватися, щоб отримати документ, який відкривав би кордон для подорожей? І коли це найшвидше може статися? Коли люди можуть подорожувати в ту саму Європу, наприклад?

– Наразі впровадження міжнародних сертифікатів, свідоцтв про проведення вакцинації проти COVID-19 є передчасним, оскільки доступ до вакцинації обмежений.

І коли хтось буде говорити, що треба розпочинати подорожувати, то я буду говорити, що є величезна кількість незахищених верств населення, які потрапляють у групу ризику, і яких потрібно вакцинувати для того, щоб захистити і врятувати їх життя.

Тому, коли ми говоримо про пріоритети між подорожами, захистом людей і порятунком життя, то, я, як лікар, буду стояти саме на стороні захисту.

– Тобто поки що сидимо вдома?

– Для того щоб врятувати життя своїх батьків, бабусь, дідусів, ми повинні посидіти поки що вдома.

– Чи не буде проблем із визнанням сертифікатів вакцинації між Україною та іншими країнами, якщо вони таки будуть? Наприклад, повідомляли, що підписання договору про взаємне визнання сертифікатів вакцинації між Україною та Ізраїлем загальмувалося.

– Україна, як і Ізраїль, є членом Європейського регіонального бюро ВООЗ. Є міжнародні медико-санітарні правила, там є додаток №6, яким зафіксована форма міжнародного свідоцтва про проведення вакцинації, і вимога, про те, що ця форма видається після проведення щеплення перекваліфікованою, або дозволеною вакциною ВООЗ.

Тобто це свідоцтво повинно видаватися, якщо використовується вакцина Pfizer, Moderna та дві версії вакцини AstraZeneca. Тому все інше, це…

– Це просто розмови?

– Так, це просто коментарі. Є міжнародне право. Якщо хтось порушує міжнародне право – це вже питання дипломатії.

– Тобто законодавчо українські сертифікати мали би визнавати?

– Так, інформація про те, що ми вакцинуємо людину, вноситься в електронну систему охорони здоров’я, і в разі необхідності ,будь-який сімейний лікар зможе видати відповідну довідку. У разі, якщо буде запроваджуватися певна електронна версія документу, то всі наші оператори сказали, що з цим проблем теж не буде.

– Чи відомо зараз щось про українську вакцину від COVID-19?

– Мені – ні.

– Тобто вона десь…

– У розробках.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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