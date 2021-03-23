Вакцинація у маленькому місті: як роблять щеплення проти COVID-19 у регіонах

Тетяна Пляцок журналістка УП
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23 березня 2021

18 березня. В Україні вже 23 день триває вакцинація від коронавірусу індійською вакциною Covishield (AstraZeneca).

Стрийська районна мобільна бригада Львівщини везе першу дозу вакцини в 11-тисячне містечко Миколаїв. У планах – вакцинувати сотню осіб.

Першими щеплять медиків, а залишкові дози використовують на місцевих публічних людей – ними стають деякі журналісти, працівники міської ради та музею.

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Процедуру проводять на другому поверсі міської поліклініки. Заходити потрібно через центральний вхід, де міряють температуру, просять продезінфікувати руки і запитують, куди і на котру годину ми записані.

Напередодні сімейні лікарі обдзвонювали охочих і записували на конкретні години, щоб не було скупчення. 

На ймовірні залишкові дози також "запрошували" за записом. Були побоювання, що 100 людей не назбирається.

Мало які медпрацівники наважуються стати першопрохідцями і прищепитися індійською
вакциною Covishield

Коли говоримо, що на вакцинування, просять назвати ім’я та прізвище і звіряють зі списком на аркуші паперу, який написаний від руки.

Поки одна працівниця у білому халаті шукає наші прізвища, інші між собою обговорюють вакцинацію:

– А ти вакцинувалася?

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– Мені пропонували, але я сказала, що другим разом, най хтось (інший) перший то зробить. Трохи страшно.

Схожі розмови між молодшими медичними працівниками ми почуємо ще не раз.

Завідувачка амбулаторії у Миколаєві Тетяна Максакова обіцяє, що наступні вакцинування
будуть проводити вже місцеві медики

Біля кабінету вакцинування людей небагато, вони дотримуються дистанції і не спілкуються між собою. 

В самому кабінеті гамірно, відчувається піднесений настрій у тамтешніх осіб. 

Всередину заходять і виходять лікарі та медсестри, і вже вакциновані першопрохідці, наступних поки не пускають. Медпрацівниця пояснює, в чому причина затримки – провітрюють. 

Підходить наша черга. З порогу дають заповнити анкету – прізвище ім’я, адресу проживання. 

Потім лікарка розпитує про стан здоров’я – хронічні захворювання та алергічні реакції.

В кінці розмови уточнює, чи знає людина чим і від чого вакцинується. Після ствердної відповіді медпрацівниця розповідає про можливі симптоми і дає підписати згоду на вакцинування.

Лікарка усміхаючись каже, що за сьогодні стільки разів називала препарат і розповідала про можливі наслідки, що язик плутається.

Наступним етапом стає довгоочікувана ін’єкція. Її проводять в окремій кімнаті великого кабінету. Процедура займає менше хвилини, за відчуттями – не боляче.

Перед вакцинацією розпитують про хронічні захворювання та алергічні реакції,
а саме щеплення відбувається дуже швидко

Ін’єкцію вводить фельдшерка з мобільної бригади Ірина Парута.

"Вакцинувати ми розпочали 7 березня, – розповідає вона.

Перед тим пройшовши дводенні курси в західноукраїнському дитячому медичному центрі у Львові, де нам видали сертифікати з дозволом вакцинувати людей вакциною Covishield (AstraZeneca)".

З 7 по 17 березня Стрийська мобільна бригада Львівщини вакцинувала 580 мешканців. За словами фельдшерки, вік вакцинованих різний – від 20 до 70 років.

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Останньою локацією вакцинації є відпочинкова кімната, де просять побути протягом пів години і прислухатися до самопочуття.

У кімнаті по-домашньому затишно: є дивани і м’яке крісло, застелене додатковим покривалом. На тумбочці вазон.

Одночасно у приміщенні перебуває до шести людей.

Серед всіх, кого ми зустріли, найстаршою була жінка, яка розповідала, що все життя працювала у лікарні. 

Щороку вакцинується від грипу, тож записалася через сімейну лікарку на вакцинацію від коронавірусу і дуже рада, що отримала таку можливість.

Жінка все життя працювала у лікарні й прийшла на вакцинацію від коронавірусу

Ще одна медпрацівниця пенсійного віку ділиться, що сумнівів про те, чи варто вакцинуватись не було: "У мене нещодавно померла родичка із Запоріжжя, яка працювала у лікарні і заразилася коронавірусом. 

Її довго лікували, а потім перевели в реанімацію і підключили до ШВЛ, вона померла".

Сивоволосий лікар-рентгенолог міської лікарні каже, що вирішив вакцинуватися через погіршення епідеміологічної ситуації в країні та світі:  

"Насамперед моє життя залежить від когось, а його життя від мене. Якщо ми не будемо один одного заражати, то пандемія піде на спад".

Лікар-рентгенолог міської лікарні львівського Миколаєва вирішив вакцинуватися один із перших

Час від часу в кімнату відпочинку заходять медики і запитують про самопочуття. В одного чоловіка легенько терпла рука, інші нічого незвичайного не відчували.

"Найтиповішим симптомом, який ми спостерігали була температура 37,6-37,8 в день ін’єкції та больові відчуття в руці, – ділиться спостереженнями Ірина Парута.

Ці побічні реакції є нормальними, ми ж не вводимо просто водичку, якось же імунна система мусить зреагувати на введення вакцини".

Під час першої вакцинації у Миколаєві Львівської області використали 9 флаконів вакцини, захищеними стали 90 мешканців міста та ОТГ.

Ті, хто вакцинувалися 18 березня, отримають наступну дозу через 3 місяці, на вакцинацію їх викликатимуть сімейні лікарі.

Фельдшерка з мобільної бригади Ірина Парута демонструє, що у холодильнику
витримується температурний режим необхідний для зберігання вакцини

Тетяна Максакова, завідувачка амбулаторії у Миколаєві зазначає, що наступне вакцинування проводитимуть вже місцеві медики: 

"Ми готові до наступних етапів вакцинації, щоб самостійно вакцинувати всіх жителів ОТГ.

Але спершу нашим працівникам потрібно пройти додаткове навчання, скласти екзамени і отримати дозвіл власне по вакцинації від ковіду. 

Навчання розпочинається вже з наступного тижня".

Максакова сподівається, що на другу вакцинацію у Миколаєві буде вже більше сотні охочих, і ті медпрацівники, які не наважились стати першопрохідцями, тепер обов’язково щепляться.

Тетяна Пляцок, Ірина Мелешко, спеціально для УП.Життя

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