Дізнайтеся свою чергу на вакцинацію проти COVID-19 і здивуйтеся. Калькулятор

Коли надійде ваша черга на вакцинацію проти COVID-19 в Україні?
Скільки українців попереду вас у черзі?
Цю інформацію тепер можна отримати за допомогою калькулятора, який визначає орієнтовну чергу людини на щеплення проти COVID-19 в Україні.
Інструмент придумали інженер Валентин Туков та польський аспірант-математик Мацей Ковальський в рамках проєкту Оmni Сalculator.
Калькулятор визначає орієнтовний місяць та рік вакцинування, і враховує такі параметри:
- кількість вакцинованих в Україні за певний проміжок часу (день, тиждень);
- час, який потрібен для вакцинації дорослого населення в Україні;.
- відсоток українців, які планують отримати щеплення.
Ці показники взаємозалежні один від одного. Їх можна змінювати самостійно, вказавши актуальні дані.
|Фото imagepointfr/Depositphotos
Щоб розрахувати приблизний час вакцинації для конкретної людини також потрібно вказати:
- вік,
- приналежність до пріоритетних груп (перелік визначив Кабінет міністрів),
- наявність хронічних захворювань.
Які дані вводити в калькулятор для розрахунків?
У Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що будуть проводити 10 тисяч щеплень на добу.
Згідно із соціологічним опитуванням, 43% українців готові робити щеплення проти COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною.
За такими показниками 25-річна людина, яка не входить до пріоритетних груп, зможе отримати щеплення протягом 2025-2029 років.
|10 тисяч щеплень на добу
Проте варто зауважити, що станом на 9 березня провели всього 4362 щеплення на добу.
Якщо взяти такий показник, то людина, яка не входить в пріоритетні групи, може отримати вакцинацію у 2031-2040 роках.
|Понад 4 тисячі щеплень на добу
З нинішніми темпами, щоб провакцинувати всіх дорослих українців, знадобиться приблизно 19,5 років.
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