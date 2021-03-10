Дізнайтеся свою чергу на вакцинацію проти COVID-19 і здивуйтеся. Калькулятор

Коли надійде ваша черга на вакцинацію проти COVID-19 в Україні?

Скільки українців попереду вас у черзі?

Цю інформацію тепер можна отримати за допомогою калькулятора, який визначає орієнтовну чергу людини на щеплення проти COVID-19 в Україні.

Інструмент придумали інженер Валентин Туков та польський аспірант-математик Мацей Ковальський в рамках проєкту Оmni Сalculator.

Калькулятор визначає орієнтовний місяць та рік вакцинування, і враховує такі параметри:

кількість вакцинованих в Україні за певний проміжок часу (день, тиждень);

час, який потрібен для вакцинації дорослого населення в Україні;.

відсоток українців, які планують отримати щеплення.

Ці показники взаємозалежні один від одного. Їх можна змінювати самостійно, вказавши актуальні дані.

Фото imagepointfr/Depositphotos

Щоб розрахувати приблизний час вакцинації для конкретної людини також потрібно вказати:

вік,

приналежність до пріоритетних груп ( перелік визначив Кабінет міністрів),

наявність хронічних захворювань.

Які дані вводити в калькулятор для розрахунків?

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що будуть проводити 10 тисяч щеплень на добу.

Згідно із соціологічним опитуванням, 43% українців готові робити щеплення проти COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною.

За такими показниками 25-річна людина, яка не входить до пріоритетних груп, зможе отримати щеплення протягом 2025-2029 років.

10 тисяч щеплень на добу

Проте варто зауважити, що станом на 9 березня провели всього 4362 щеплення на добу.

Якщо взяти такий показник, то людина, яка не входить в пріоритетні групи, може отримати вакцинацію у 2031-2040 роках.

Понад 4 тисячі щеплень на добу

З нинішніми темпами, щоб провакцинувати всіх дорослих українців, знадобиться приблизно 19,5 років.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter. А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".