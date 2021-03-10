Дізнайтеся свою чергу на вакцинацію проти COVID-19 і здивуйтеся. Калькулятор

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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10 березня 2021

Коли надійде ваша черга на вакцинацію проти COVID-19 в Україні?

Скільки українців попереду вас у черзі?

Цю інформацію тепер можна отримати за допомогою калькулятора, який визначає орієнтовну чергу людини на щеплення проти COVID-19 в Україні.

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Інструмент придумали інженер Валентин Туков та польський аспірант-математик Мацей Ковальський в рамках проєкту Оmni Сalculator.

Калькулятор визначає орієнтовний місяць та рік вакцинування, і враховує такі параметри:

  • кількість вакцинованих в Україні за певний проміжок часу (день, тиждень); 
  • час, який потрібен для вакцинації дорослого населення в Україні;.
  • відсоток українців, які планують отримати щеплення.

Ці показники взаємозалежні один від одного. Їх можна змінювати самостійно, вказавши актуальні дані. 

 Фото imagepointfr/Depositphotos

Щоб розрахувати приблизний час вакцинації для конкретної людини також потрібно вказати: 

  • вік,
  • приналежність до пріоритетних груп (перелік визначив Кабінет міністрів), 
  • наявність хронічних захворювань. 

Які дані вводити в калькулятор для розрахунків? 

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували, що будуть проводити 10 тисяч щеплень на добу.

Згідно із соціологічним опитуванням, 43% українців готові робити щеплення проти COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною. 

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За такими показниками 25-річна людина, яка не входить до пріоритетних груп, зможе отримати щеплення протягом 2025-2029 років

10 тисяч щеплень на добу 

Проте варто зауважити, що станом на 9 березня провели всього 4362 щеплення на добу. 

Якщо взяти такий показник, то людина, яка не входить в пріоритетні групи, може отримати вакцинацію у 2031-2040 роках. 

 Понад 4 тисячі щеплень на добу

З нинішніми темпами, щоб провакцинувати всіх дорослих українців, знадобиться приблизно 19,5 років. 

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