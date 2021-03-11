Медики, які відмовились від щеплення проти COVID-19, можуть вакцинуватися згодом

Медпрацівники, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19, мають змогу пізніше отримати безкоштовне щеплення.
У такому разі медик може провакцинуватися іншим препаратом.
Наприклад, якщо лікар відмовляється від щеплення вакциною Сovishіeld, то його повторно запишуть на імунізацію при наявності іншої вакцини.
Про такий алгоритм розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє "Суспільне".
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Медики, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19, можуть провакцинуватися іншим препаратом. Фото alexraths/Depositphotos
У відомстві зазначають, що першочергово медик повинен звернутися до свого роботодавця.
"Коли захоче, він (медичний працівник – УП) має повідомити свого роботодавця і, оскільки це організований колектив, то тоді лікарні зв'язуються з регіональним координатором, і вони вже думають, в яку чергу вписати людину, яка хоче вакцинуватися", – розповіли в МОЗ.
У міністерстві також додали, що поки триває компанія вакцинації, усі охочі можуть отримати щеплення.
"Лікарі не можуть втратити можливості повторно вакцинуватися у разі відмови.
Ніхто не може втратити такої можливості, якщо він захоче.
Доти, допоки у нас триває кампанія з вакцинації, усі можуть вакцинуватися", – підсумували у відомстві.
При цьому багато медиків наразі відмовляється від вакцинації проти COVID-19.
Наприклад, лише 2 із 24 медичних працівників реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні погодилися на щеплення.
Завідувач відділення Олексій Куценко зазначив, що "люди чекають на наслідки вакцинування".
При цьому в одній з районних лікарень Буковини отримати щеплення проти коронавірусної хвороби погодилися лише 5 медпрацівників з 80. Інші – відмовилися від вакцинації через релігійні переконання.
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