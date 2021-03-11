Медики, які відмовились від щеплення проти COVID-19, можуть вакцинуватися згодом

Дарія Поперечна УП.Життя
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11 березня 2021

Медпрацівники, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19, мають змогу пізніше отримати безкоштовне щеплення. 

У такому разі медик може провакцинуватися іншим препаратом. 

Наприклад, якщо лікар відмовляється від щеплення вакциною Сovishіeld, то його повторно запишуть на імунізацію при наявності іншої вакцини. 

Про такий алгоритм розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє "Суспільне". 

Медики, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19, можуть провакцинуватися іншим препаратом. Фото alexraths/Depositphotos

У відомстві зазначають, що першочергово медик повинен звернутися до свого роботодавця.

"Коли захоче, він (медичний працівник – УП) має повідомити свого роботодавця і, оскільки це організований колектив, то тоді лікарні зв'язуються з регіональним координатором, і вони вже думають, в яку чергу вписати людину, яка хоче вакцинуватися", – розповіли в МОЗ.

У міністерстві також додали, що поки триває компанія вакцинації, усі охочі можуть отримати щеплення. 

"Лікарі не можуть втратити можливості повторно вакцинуватися у разі відмови. 

Ніхто не може втратити такої можливості, якщо він захоче.

Доти, допоки у нас триває кампанія з вакцинації, усі можуть вакцинуватися", – підсумували у відомстві.

При цьому багато медиків наразі відмовляється від вакцинації проти COVID-19.

Наприклад, лише 2 із 24 медичних працівників реанімаційного відділення Олександрівської клінічної лікарні погодилися на щеплення. 

Завідувач відділення Олексій Куценко зазначив, що "люди чекають на наслідки вакцинування".

При цьому в одній з районних лікарень Буковини отримати щеплення проти коронавірусної хвороби погодилися лише 5 медпрацівників з 80. Інші – відмовилися від вакцинації через релігійні переконання. 

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