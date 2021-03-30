У Чернівцях 100-річну жінку вилікували від COVID-19

У Чернівцях від COVID-19 одужала 100-річна пацієнтка. Жінка мала пневмонію, перебувала на дотації кисню.
У родині Марії Тихонівни на початку весни на COVID-19 захворіла її велика родина.
Спершу жінка лікувалася вдома, але коли стало гірше – її госпіталізували, повідомляє місцеве агентство АСС.
Зі слів медиків, чернівчанка сама працювала в цій лікарні медсестрою, а тепер вперше в житті потрапила у заклад як пацієнтка.
|Фото: АСС
"Два тижні ми всі переживали. Вони поступила у стані середньої важкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше.
Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", – розповіла старша лікарка ковідного відділення лікарні № 1 Олена Крапівіна.
У пацієнтки також були супутні хвороби. За нею цілодобово доглядали медики лікарні, а також родичі пацієнтки, які перебувли в цьому ж медзакладі.
Зараз у жінки негативний ПЛР-тест. Її виписали з лікарні.
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