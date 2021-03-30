У Чернівцях 100-річну жінку вилікували від COVID-19

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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30 березня 2021

У Чернівцях від COVID-19 одужала 100-річна пацієнтка. Жінка мала пневмонію, перебувала на дотації кисню. 

У родині Марії Тихонівни на початку весни на COVID-19 захворіла її велика родина.

Спершу жінка лікувалася вдома, але коли стало гірше – її госпіталізували, повідомляє місцеве агентство АСС.

Зі слів медиків, чернівчанка сама працювала в цій лікарні медсестрою, а тепер вперше в житті потрапила у заклад як пацієнтка.

 Фото: АСС

"Два тижні ми всі переживали. Вони поступила у стані середньої важкості, із 30% ураженням легень. Потім стало гірше. 

Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з недугою", – розповіла старша лікарка ковідного відділення лікарні № 1 Олена Крапівіна.

У пацієнтки також були супутні хвороби. За нею цілодобово доглядали медики лікарні, а також родичі пацієнтки, які перебувли в цьому ж медзакладі.

Зараз у жінки негативний ПЛР-тест. Її виписали з лікарні.

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