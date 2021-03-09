Степанов розповів про заразніший штам COVID-19, який вже є в Україні

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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9 березня 2021

Британський штам коронавірусу, який зафіксували в Україні, втричі більш заразний та має короткий інкубаційний період (1-3 дні).

Також він характеризується зменшенням частки безсимптомних або легких форм захворювання та високою смертністю, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 9 березня.

"Крім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку, центральну нервову систему. 

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Від 52% до 76% пацієнтів фіксують постковідний синдром, який триває від 3 до 6 місяців", – розповів Степанов.

 Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Британський штам коронавірусу на території України виявив Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського НАМН.

Станом на 4 березня зафіксували 2 випадки британського варіанту COVID-19 у Івано-Франківську.

Нагадаємо, штам з’явився до початку вакцинації у Великій Британії у вересні 2020 року.  

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