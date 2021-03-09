У МОЗ розказали про побічні ефекти від вакцини Covishield проти COVID-19 в Україні

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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9 березня 2021

В Україні від 24 лютого щепили 19 118 людей проти COVID-19. 

Станом на 9 березня, у Міністерстві охорони здоров’я зафіксували 185 повідомлень про побічні ефекти від вакцинації, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, жодних серйозних побічних наслідків після уколу препаратом Covishield не було. 

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"Ми фіксуємо будь-які повідомлення, які є від вакцинації: від почервоніння шкіри, закінчуючи підвищенням температури. Жодних важких наслідків від вакцинації при здійсенні майже 20 тис. щеплень в Україні не зафіксовано", – розповів Степанов. 

 Фото:  belchonock/Depositphotos

Лише одну людину госпіталізували після вакцинації.

"У нас був лише один випадок, коли треба було перестрахуватися. У людини, яка вакцинувалася, декілька днів була підвищена температура. Але це було протягом 2 діб, після того температура внормувалася і людина повернулася до звичайного життя", – пояснив причини госпіталізації міністр. 

Нагадаємо, серед найчастіших побічних ефектів після вакцинації препаратом Covishield (AstraZeneca):

  • слабкість, біль, почервоніння, свербіж, набряк або синяк в місці ін'єкції,
  • загалом погане самопочуття,
  • почуття втоми,
  • озноб або відчуття лихоманки,
  • головний біль,
  • нудота,
  • біль в суглобах або м'язах.

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