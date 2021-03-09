У МОЗ розказали про побічні ефекти від вакцини Covishield проти COVID-19 в Україні

В Україні від 24 лютого щепили 19 118 людей проти COVID-19.

Станом на 9 березня, у Міністерстві охорони здоров’я зафіксували 185 повідомлень про побічні ефекти від вакцинації, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, жодних серйозних побічних наслідків після уколу препаратом Covishield не було.

"Ми фіксуємо будь-які повідомлення, які є від вакцинації: від почервоніння шкіри, закінчуючи підвищенням температури. Жодних важких наслідків від вакцинації при здійсенні майже 20 тис. щеплень в Україні не зафіксовано", – розповів Степанов.

Фото: belchonock/Depositphotos

Лише одну людину госпіталізували після вакцинації.

"У нас був лише один випадок, коли треба було перестрахуватися. У людини, яка вакцинувалася, декілька днів була підвищена температура. Але це було протягом 2 діб, після того температура внормувалася і людина повернулася до звичайного життя", – пояснив причини госпіталізації міністр.

Нагадаємо, серед найчастіших побічних ефектів після вакцинації препаратом Covishield (AstraZeneca):

слабкість, біль, почервоніння, свербіж, набряк або синяк в місці ін'єкції,

загалом погане самопочуття,

почуття втоми,

озноб або відчуття лихоманки,

головний біль,

нудота,

біль в суглобах або м'язах.

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