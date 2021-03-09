У МОЗ розказали про побічні ефекти від вакцини Covishield проти COVID-19 в Україні

В Україні від 24 лютого щепили 19 118 людей проти COVID-19.

Станом на 9 березня, у Міністерстві охорони здоров’я зафіксували 185 повідомлень про побічні ефекти від вакцинації, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, жодних серйозних побічних наслідків після уколу препаратом Covishield не було.

Реклама:

"Ми фіксуємо будь-які повідомлення, які є від вакцинації: від почервоніння шкіри, закінчуючи підвищенням температури. Жодних важких наслідків від вакцинації при здійсенні майже 20 тис. щеплень в Україні не зафіксовано", – розповів Степанов.

Фото: belchonock/Depositphotos

Лише одну людину госпіталізували після вакцинації.

"У нас був лише один випадок, коли треба було перестрахуватися. У людини, яка вакцинувалася, декілька днів була підвищена температура. Але це було протягом 2 діб, після того температура внормувалася і людина повернулася до звичайного життя", – пояснив причини госпіталізації міністр.

Нагадаємо, серед найчастіших побічних ефектів після вакцинації препаратом Covishield (AstraZeneca):

слабкість, біль, почервоніння, свербіж, набряк або синяк в місці ін'єкції,

загалом погане самопочуття,

почуття втоми,

озноб або відчуття лихоманки,

головний біль,

нудота,

біль в суглобах або м'язах.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter. А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".