Як записатися на вакцинацію проти COVID-19: 4 способи

З 1 березня українці отримали змогу записатися на вакцинацію проти COVID-19.

За неповний день в чергу на щеплення стало майже 45 тисяч громадян.

Через портал vaccination.covid19.gov.ua записалося 5 280 людей, через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я – 671 людина, через портал "Дія" – 38 531.

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Ось 4 способи, як записатися на вакцинацію проти COVID-19.

Через сайт або додаток на телефоні "Дія"

1️⃣ Зареєструйтеся або авторизуйтеся в особистому кабінеті.

2️⃣ У розділі "Послуги" виберіть "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

3️⃣ Опісля вкажіть, де ви працюєте.

Скріншот із сервісу "Дія"

4️⃣ Ви – зареєстровані. Коли вакцина стане для вас доступною, сервіс надішле сповіщення.

Записатися може кожен охочий, окрім працівників закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовців та працівників структур державної безпеки, які і так є в пріоритетній групі на вакцинацію.

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Через сайт "Вакцинація від COVID-19"

На сайті "Вакцинація від COVID-19" є опція "Записатися до листа очікування вакцинації від COVID-19". Якщо ви його натиснете, то потрапите на сайт сервісу "Дія".

Скріншот із сайту "Вакцинація від COVID-19"

Через "гарячу" лінію з питань вакцинації МОЗ

Потрібно зателефонувати на 0-800-60-20-19, залишити свої дані оператору та чекати на повідомлення про те, що вас можуть провакцинувати.

Через сімейного лікаря

Згодом українці зможуть записатися на вакцинацію і через сімейного лікаря та сайт Міністерства охорони здоров'я, повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Нагадаємо, поки що в Україні доступна вакцина Covishield проти COVID-19 – одна із версій препарату AstraZeneca.

Всього найближчим часом Україна має шанс отримати дози 4 вакцин:

AstraZeneca,

Pfizer,

Sinovac,

Novavax.

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