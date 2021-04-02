Найгірша ситуація із заповненістю медичних закладів, які лікують пацієнтів з COVID-19, наразі у Києві.
Зокрема в столиці зайнято близько 84% ліжок з киснем.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 2 квітня.
Найвищі показники по країні щодо заповненості ліжок з киснем також у Миколаївській, Львівській та Житомирській областях.
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"Напружена ситуація у Львівській області – понад 71%, в Житомирській області – майже 71%, в Миколаївській області також 71,5% зайнятих ліжок з киснем", – повідомив очільник МОЗ.
За його словами, наразі ситуація покращується в областях західного регіону, які одними з перших потрапили до червоного рівня епідеміологічної небезпеки.
Мова йде про Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку область.
"Ситуація стабілізувалась, зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок – вивільняються ліжка.
На сьогодні показники заповненості ліжок з киснем – близько 50%", – розповів міністр.
Проте додав, що ситуація з кожним днем покращується.
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