У МОЗ розповіли, де залишилось найменше ліжок з киснем для пацієнтів з COVID-19

Дарія Поперечна УП.Життя
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2 квітня 2021

Найгірша ситуація із заповненістю медичних закладів, які лікують пацієнтів з COVID-19, наразі у Києві. 

Зокрема в столиці зайнято близько 84% ліжок з киснем. 

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 2 квітня. 

Найвищі показники по країні щодо заповненості ліжок з киснем також у Миколаївській, Львівській та Житомирській областях. 

 Фото Depositphotos/NatalyMayak

"Напружена ситуація у Львівській області – понад 71%, в Житомирській області – майже 71%, в Миколаївській області також 71,5% зайнятих ліжок з киснем", – повідомив очільник МОЗ. 

За його словами, наразі ситуація покращується в областях західного регіону, які одними з перших потрапили до червоного рівня епідеміологічної небезпеки.

Мова йде про Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку область. 

"Ситуація стабілізувалась, зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок – вивільняються ліжка.

На сьогодні показники заповненості ліжок з киснем – близько 50%", – розповів  міністр.

Проте додав, що ситуація з кожним днем покращується.

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