Скільки українських лікарень на 100% заповнені хворими з COVID-19. Аналіз

Дарія Поперечна УП.Життя
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12 листопада 2020

За офіційною статистикою наразі коронавірусною інфекцією уже перехворіло 1,25% населення України. 

А найвищий рівень захворюваності зберігається серед медиків – у 6 разів вище, ніж в цілому по країні.

При цьому кожна третя лікарня першої хвилі критично заповнена хворими на COVID-19. 

Такі дані наводять у аналізі Київської школи економіки.

"Як і на минулому тижні кожна третя лікарня першої хвилі критично заповнена пацієнтами з COVID-19. 

Тенденція зберігається за рахунок постійного додавання нових лікарень та нових ліжок.

Так за минулий тиждень додалось 6 лікарень та сукупно 2 181 нових ліжок", – розповідає Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки.

За його словами, заповненість лікарень у регіонах є такою:

  • 142 лікарні критично заповнені хворими на COVID-19;
  • 92 – сильно перевантажені;
  • 75 – завантаженні на 100%;
  • половина лікарень – у зоні відносної безпеки.

При цьому значно зросла частка позитивних тестів серед усієї кількості – з 19% до 22%

Крім того, за оцінками аналітиків серед зразків ПЛР-тестів "у черзі" очікують близько 7 700 не виявлених випадків COVID-19

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