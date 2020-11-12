Скільки українських лікарень на 100% заповнені хворими з COVID-19. Аналіз

За офіційною статистикою наразі коронавірусною інфекцією уже перехворіло 1,25% населення України.
А найвищий рівень захворюваності зберігається серед медиків – у 6 разів вище, ніж в цілому по країні.
При цьому кожна третя лікарня першої хвилі критично заповнена хворими на COVID-19.
Такі дані наводять у аналізі Київської школи економіки.
"Як і на минулому тижні кожна третя лікарня першої хвилі критично заповнена пацієнтами з COVID-19.
Тенденція зберігається за рахунок постійного додавання нових лікарень та нових ліжок.
Так за минулий тиждень додалось 6 лікарень та сукупно 2 181 нових ліжок", – розповідає Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень Київської школи економіки.
За його словами, заповненість лікарень у регіонах є такою:
- 142 лікарні критично заповнені хворими на COVID-19;
- 92 – сильно перевантажені;
- 75 – завантаженні на 100%;
- половина лікарень – у зоні відносної безпеки.
При цьому значно зросла частка позитивних тестів серед усієї кількості – з 19% до 22%.
Крім того, за оцінками аналітиків серед зразків ПЛР-тестів "у черзі" очікують близько 7 700 не виявлених випадків COVID-19.
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