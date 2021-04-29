Кому варто щепитися проти вірусу папіломи людини, який може спричинити рак – пояснює ЦГЗ

Для того, щоб запобігти зараженню вірусом папіломи людини – потрібно вакцинуватися в підлітковому віці у 9-14 років ще до початку статевого життя.
Про це розповіли у Центрі громадського здоров’я у Facebook.
Прийнято вважати, що ця вакцина рекомендована виключно дівчатам. Їм варто щепитися двома дозами у віці 9–14 років.
Але в деяких країнах це щеплення вже рекомендоване і хлопчикам, наприклад, у США, Великій Британії та Ізраїлі. Адже хлопці в подальшому можуть бути носіями інфекції, пояснили у Центрі.
"Щеплення захищає дівчат від розвитку в майбутньому раку шийки матки, а дівчат і хлопців – від раку порожнини рота й горла, статевих органів і ануса", – розповіли у ЦГЗ.
|Фото: Kerkezz/Depositphotos
Важливо:
- Жінкам старше 26 років щодо щеплення потрібно проконсультуватися з лікарем, бо в цьому віці воно може давати менші переваги.
- Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.
Папіломавірус – поширена інфекція. Найчастіше вона передається під час статевого контакту, зокрема, контакту "шкіра до шкіри" в інтимних зонах.
Більшість людей заражаються вірусом папіломи людини невдовзі після початку статевого життя.
Інфікування відбувається безслідно, однак зумовлює зміни в клітинах слизової оболонки шийки матки, що може призвести до розвитку раку.
Детальніше про вірус папіломи людини тут:
Все про вірус папіломи людини: нарости на геніталіях, рак і целібат
Щеплення проти папіломавірусу застосовують у 84 країнах світу, наприклад, у США, Канаді та більшості країн ЄС.
"Ефективність та безпечність вакцин проти ВПЛ підтверджено численними міжнародними дослідженнями", – додають у центрі.
Вакцина від папіломавірусу не включена до Календаря профілактичних щеплень, тому батькам варто самостійно потурбуватися про імунопрофілактику своїх дітей, радять у ЦГЗ.
Вакцина проти ВПЛ ― доведена та ефективна профілактика раку шийки матки.
Вона на 90% зменшує ймовірність розвитку новоутворень.
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