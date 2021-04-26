Національний тиждень вакцинації: 10 обов’язкових щеплень, які потрібно зробити

З 24 до 30 квітня в Україні проходить тиждень вакцинації.

Дітям і дорослим потрібно регулярно робити щеплення для підтримки імунітету.

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань:

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туберкульоз,

поліомієліт,

дифтерія,

кашлюк,

правець,

гепатит B,

гемофільна інфекція,

краснуха,

епідемічний паротит.

З 2022 року до цього переліку додасться вакцина від пневмококу, розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу.

"Вакцина закуповується за кошти державного бюджету, і, за календарем щеплень, є безоплатною для українців", – наголосила вона.

Вакцинація проводиться у комунальних закладах охорони здоров’я та у приватних клініках.

Кабінети вакцинації працюють в усіх дитячих і дорослих поліклініках, у лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і центрах первинної медичної допомоги.

"Батьки також можуть перевірити вакцину на її якість. Кожен флакон має термоіндикатор – квадрат на темному колі, який свідчить про те, що ця вакцина якісна, транспортувалася і зберігалася у відповідних умовах", – розповіла Микичак.

У 2020 році МОЗ зміг досягти стабільного охоплення щеплень на рівні 80%, однак для повноцінного захисту необхідно дійти до рівня 95%.

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По всій країні проводитимуть заходи для підвищення рівня прихильності до імунізації, зокрема щоб заохотити батьків вакцинувати дітей.

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