Національний тиждень вакцинації: 10 обов’язкових щеплень, які потрібно зробити 

Анастасія Дячкіна
499
26 квітня 2021

З 24 до 30 квітня в Україні проходить тиждень вакцинації. 

Дітям і дорослим потрібно регулярно робити щеплення для підтримки імунітету.

Національний календар вакцинації, який працює в Україні з 2018 року, передбачає обов’язкове щеплення від 10 захворювань: 

  • туберкульоз,
  • поліомієліт,
  • дифтерія, 
  • кашлюк,
  • правець,
  • гепатит B,
  • гемофільна інфекція,
  • краснуха,
  • епідемічний паротит. 
 

З 2022 року до цього переліку додасться вакцина від пневмококу, розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак під час брифінгу. 

"Вакцина закуповується за кошти державного бюджету, і, за календарем щеплень, є безоплатною для українців", – наголосила вона. 

Вакцинація проводиться у комунальних закладах охорони здоров’я та у приватних клініках. 

Кабінети вакцинації працюють в усіх дитячих і дорослих поліклініках, у лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини і центрах первинної медичної допомоги. 

"Батьки також можуть перевірити вакцину на її якість. Кожен флакон має термоіндикатор – квадрат на темному колі, який свідчить про те, що ця вакцина якісна, транспортувалася і зберігалася у відповідних умовах", – розповіла Микичак. 

У 2020 році МОЗ зміг досягти стабільного охоплення щеплень на рівні 80%, однак для повноцінного захисту необхідно дійти до рівня 95%. 

По всій країні проводитимуть заходи для підвищення рівня прихильності до імунізації, зокрема щоб заохотити батьків вакцинувати дітей

Вас також може зацікавити:

Коли можна робити інші щеплення після вакцинації проти COVID-19? Роз'яснення МОЗ 

Ляшко розповів, за яких умов почнуть вакцинувати колективи компаній

У МОЗ оприлюднили склад вакцин проти COVID-19, якими щеплюватимуть українців

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


powered by lun.ua
 190
Здоров'я

Як зберегти стабільний емоційний стан під час карантину: 5 порад психолога

За підтримки корпорації "Біосфера"
 5264
Здоров'я

Якими вакцинами від COVID-19 щеплюватимуть українців: ефективність, безпечність, протипоказання та принцип дії

Катерина Хорощак
 2637
Здоров'я

Стоматолог для дитини: якими мають бути візит до зубного лікаря та догляд молочних зубів

Наталiя Бушковська