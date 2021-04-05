Експерти МОЗ пояснили, чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19 від іншого виробника

Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, які, зокрема, використовує Україна, є взаємозамінними незалежно від країни виробництва.

Тобто людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, яку виготовив індійський Інститут сироватки крові, можна робити другий укол вакциною AstraZeneca, яку виробили на інших майданчиках.

Такі рекомендації Міністерству охорони здоров’я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), повідомили у Кабінеті міністрів України.

Нагадаємо, в Україні використовують вакцину Covishield індійського "розливу".

Фото: nicktys/Depositphotos

"Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними", – пояснили в НТГЕІ.

Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними.

Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer або інактивованою вакциною Sinovac – щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення.

У Міністерстві охорони здоров'я гарантують, що вакцина для другого щеплення всім, хто вакцинувався першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.

Нагадаємо, Україна, окрім Covishield (AstraZeneca), поки планує використовувати ще 3 вакцини проти COVID-19: Pfizer, Sinovac та Novavax.

Першу партію вакцин Sinovac вже привезли в Україну. Препарат Pfizer очікують в квітні.

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