Експерти МОЗ пояснили, чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19 від іншого виробника

Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, які, зокрема, використовує Україна, є взаємозамінними незалежно від країни виробництва.
Тобто людям, яким зробили перше щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, яку виготовив індійський Інститут сироватки крові, можна робити другий укол вакциною AstraZeneca, яку виробили на інших майданчиках.
Такі рекомендації Міністерству охорони здоров’я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), повідомили у Кабінеті міністрів України.
Нагадаємо, в Україні використовують вакцину Covishield індійського "розливу".
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"Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними", – пояснили в НТГЕІ.
Водночас експерти попереджають, що вакцини різних типів та створені різними компаніями не є взаємозамінними.
Тобто людей, які отримали першу дозу векторної вакцини AstraZeneca/Covishield, не можна щепити другою дозою вакцини іншого типу, наприклад мРНК-вакциною від Pfizer або інактивованою вакциною Sinovac – щодо цих препаратів недостатньо даних про взаємозамінність та вони можуть відрізнятися за технологіями виготовлення.
У Міністерстві охорони здоров'я гарантують, що вакцина для другого щеплення всім, хто вакцинувався першою дозою, буде в достатній кількості та доступною.
Нагадаємо, Україна, окрім Covishield (AstraZeneca), поки планує використовувати ще 3 вакцини проти COVID-19: Pfizer, Sinovac та Novavax.
Першу партію вакцин Sinovac вже привезли в Україну. Препарат Pfizer очікують в квітні.
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