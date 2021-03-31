Україні обіцяють майже мільйон додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19

Україна може отримати 947 700 додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19.

Про це повідомила глобальна ініціатива COVAX Міністерству охорони здоров’я України, написав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Орієнтовні терміни поставки – до кінця червня.

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"Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо", – зазначив Ляшко.

Фото: serggn/Depositphotos

Нагадаємо, Україна очікує отримати 117 тис. доз вакцини Pfizer від механізму COVAX до 15 квітня.

Їх використають для щеплення людей, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.

Вакцина Pfizer проти COVID-19 ефективна в реальних умовах – на 90% через два тижні після другої ін'єкції. Одна доза – на 80% через два тижні після щеплення.

Також її ефективність перевірили на підлітках.

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