Україні обіцяють майже мільйон додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19

Україна може отримати 947 700 додаткових доз вакцини Pfizer проти COVID-19.
Про це повідомила глобальна ініціатива COVAX Міністерству охорони здоров’я України, написав головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.
Орієнтовні терміни поставки – до кінця червня.
"Логістика відпрацьована, медичні працівники навчені. Очікуємо", – зазначив Ляшко.
|Фото: serggn/Depositphotos
Нагадаємо, Україна очікує отримати 117 тис. доз вакцини Pfizer від механізму COVAX до 15 квітня.
Їх використають для щеплення людей, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.
Вакцина Pfizer проти COVID-19 ефективна в реальних умовах – на 90% через два тижні після другої ін'єкції. Одна доза – на 80% через два тижні після щеплення.
Також її ефективність перевірили на підлітках.
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