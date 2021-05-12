Китайська вакцина Sinovac проти COVID-19 показала високу ефективність в реальних умовах

Китайська вакцина Sinovac проти COVID-19, яку використовують в Україні, на 98% захищає від смерті, на 96% – від госпіталізації та на 94% – від симптоматичних випадків інфекції.

Про це свідчать результати дослідження в Індонезії, де відстежували дані 128 290 медичних працівників в столиці країни Джакарті з січня по березень 2021 року, пише Bloomberg.

Середній вік учасників – 31 рік.

"Аналіз виявив, що вакцина захистила 98% медпрацівників від смерті і 96% від госпіталізації вже через 7 днів після уколу другою дозою", – розповів Панджа Девантара, чиновник місцевого Міністерства охорони здоров'я.

Утім, невідомо, проти якого штаму коронавірусу Sinovac спрацював в Індонезії.

Фото: BrendaRochaBlossom/Depositphotos

Раніше у клінічних дослідженнях вакцина показала набагато гірші результати.

Виробник запевняв, що її ефективність складає 83,5%. Інші дані показали, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.

Представник Sinovac в Пекіні сказав, що компанія не може коментувати індонезійське дослідження, поки не отримає більш детальну інформацію.

Нагадаємо, Україна отримала 1,2 млн доз вакцини компанії Sinovac.

Першочергово препаратом щеплюватимуть маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.

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