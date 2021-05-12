Китайська вакцина Sinovac проти COVID-19 показала високу ефективність в реальних умовах

Китайська вакцина Sinovac проти COVID-19, яку використовують в Україні, на 98% захищає від смерті, на 96% – від госпіталізації та на 94% – від симптоматичних випадків інфекції.

Про це свідчать результати дослідження в Індонезії, де відстежували дані 128 290 медичних працівників в столиці країни Джакарті з січня по березень 2021 року, пише Bloomberg.

Середній вік учасників – 31 рік.

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"Аналіз виявив, що вакцина захистила 98% медпрацівників від смерті і 96% від госпіталізації вже через 7 днів після уколу другою дозою", – розповів Панджа Девантара, чиновник місцевого Міністерства охорони здоров'я.

Утім, невідомо, проти якого штаму коронавірусу Sinovac спрацював в Індонезії.

Фото: BrendaRochaBlossom/Depositphotos

Раніше у клінічних дослідженнях вакцина показала набагато гірші результати.

Виробник запевняв, що її ефективність складає 83,5%. Інші дані показали, що загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%.

Представник Sinovac в Пекіні сказав, що компанія не може коментувати індонезійське дослідження, поки не отримає більш детальну інформацію.

Нагадаємо, Україна отримала 1,2 млн доз вакцини компанії Sinovac.

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Першочергово препаратом щеплюватимуть маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.

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