Ляшко розповів, кого вакцинуватимуть проти COVID-19 препаратом від Sinovac

В Україну надійшло 215 тисяч доз вакцини проти COVID-19 від виробника Sinovac Biotech.

Першочергово препаратом CoronaVac будуть вакцинувати маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.

Про таку стратегію розповів головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 26 березня.

За його словами, кожна доза цієї вакцини зберігається окремо, на відміну від препарату Covishield, який є 10-дозним.

Цей фактор вплинув на рішення стосовно розподілу препарату.

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"Ми будемо використовувати її першочергово на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять в подальшому розлив.

Зокрема в пріоритеті буде маломобільна група населення похилого віку.

Щоб наші мобільні бригади приїжджали по місцях проживання і вакцинували маломобільних людей та їхніх опікунів", – пояснює Ляшко.

Орієнтовно кількість таких людей сягає 40 тисяч.

Надалі передбачається також друге введення вакцини, через 20 днів після першого щеплення.

"Тому ми розраховуємо нашу стратегію використання першої партії цієї вакцини саме для маломобільних груп населення похилого віку", – додав санітарний лікар.

Наразі вакцина CoronaVac проходить в Україні 10-денний лабораторний контроль.

Якщо він пройде успішно, то вакцину передадуть до держпідприємства "Медичні закупівлі України", а згодом привезуть у регіони.

При цьому у міністерстві нагадали, що препарат ще проходить завершальну стадію погодження у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Наступного тижня ми очікуємо від ВООЗ результатів, які дозволять чи не дозволять використовувати її (вакцину CoronaVac – УП) в екстрених ситуаціях", – розповів Ляшко.

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