До 90%: вакцини Moderna і Pfizer проти COVID-19 довели свою ефективність в реальних умовах

Вакцини Moderna і Pfizer проти COVID-19 довели високу ефективність в реальних умовах.

Дві дози кожної з цих вакцин ефективні на 90% через два тижні після другої ін'єкції.

Одна доза ефективна на 80% через два тижні після щеплення.

Про це свідчать дані клінічного дослідження, яке провели за участю майже 4000 людей у США, повідомляє Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

Результати підтверджують більш ранні дослідження, які показали, що вакцини починають діяти незабаром після першої дози, і що вони запобігають безсимптомному інфікуванню.

Фото: digicomphoto/Depositphotos

Також були побоювання, що різні штами коронавірусу можуть зробити вакцини менш ефективними.

Результати дослідження не підтверджують цю теорію. Різні штами коронавірусу циркулювали під час дослідження – з 14 грудня 2020 року по 13 березня 2021 року – але вакцини як і раніше забезпечували потужний захист.

Серед тих, хто був повністю вакцинований, було 0,04 зараження на 1000 людино-днів, що означає, що на 1000 людей було 0,04 інфікування в день.

Серед тих, хто отримав одну дозу вакцини, було 0,19 випадків інфікування на 1000 людино-днів. Тобто на 1000 людей було 0,19 заражень в день.

У невакцинованих людей було 1,38 випадків інфікування на 1000 людино-днів.

У CDC підтвердили, що у людей починає розвиватися імунітет до COVID-19 через два тижні після першої дози вакцини. Але найбільший захист мають ті, хто отримав дві ін’єкції.

Нагадаємо, кожен з препаратів Moderna і Pfizer вводять у вигляді двох ін’єкцій з проміжком у кілька тижнів.

Це так звані "генетичні" вакцини, що містять генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19.

Україна очікує отримати вакцини Pfizer від механізму COVAX до 15 квітня. Про поставки Moderna поки не йдеться.

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