Коли потрібно вакцинуватись проти COVID-19, якщо ви вже перехворіли? Пояснення МОЗ

Навіть якщо ви перехворіли на COVID-19 у безсимптомній, легкій чи важкій формі і маєте імунітет, вакцинуватися проти коронавірусу все одно варто, наполягають у Міністерстві охорони здоров’я.

Після перенесеної хвороби вакцинацію можна відкласти на період до 6 місяців.

За наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше – вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби.

Робити тест на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно, запевняють у міністерстві.

Водночас у медичному центрі Cleveland Clinic розповідають, що вакцинуватися можна одразу після того, як ви вийшли з карантину після хвороби. Чекати 90 днів треба лише тоді, коли людину лікували моноклональними антитілами.

Фото: SSilver/Depositphotos

У МОЗ пояснюють, що природно набутий імунітет після перенесеного COVID-19 не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію.

І важкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли на COVID-19 раніше.

"Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійніший захист від коронавірусної хвороби.

Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень",– розповідають у міністерстві.

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