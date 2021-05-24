Щогодини зникає 0,5% сірої речовини: як і чому телевізор може погіршити наші розумові здібності. Дослідження

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
3430
24 травня 2021

Люди середнього віку, які регулярно дивляться телевізор для розваги, мають більший ризик погіршення свого мислення і пам'яті в старшому віці.

Про це свідчать три дослідження, результати яких озвучили на на конференції Американської кардіологічної асоціації з епідеміології, профілактики, способу життя і кардіометаболічного здоров'я, пише Medical Xpress.

Вчені виявили, що навіть помірний час перегляду телевізора пов'язаний з погіршенням когнітивних функцій в літньому віці. У таких людей спостерігається більша атрофія головного мозку.

Також дослідники з’ясували, що за кожну додаткову годину перегляду телевізора людина в середньому втрачає близько 0,5% сірої речовини.

Сіра речовина бере участь в управлінні м'язами, зором, слухом, у прийнятті рішень та в інших важливих функціях мозку. Чим більший об'єм сірої речовини, тим зазвичай краща здатність запам'ятовувати і мислити.

Фото: BrianAJackson/Depositphotos

Більше телевізійного часу, менше сірої речовини

У першому дослідженні було близько 6500 учасників, які дивилися телепередачі протягом приблизно шестирічного періоду з середини 1980-х до середини 1990-х років.

Людей розділили на три групи: ті, хто ніколи або рідко дивився телевізор, ті, хто дивився іноді, і ті, хто дивився часто або дуже часто. В міру дорослішання вони проходили серію тестів на продуктивність мозку.

"Ми виявили, що в порівнянні з учасниками, які повідомили, що дивляться телевізор дуже мало, в учасників, які повідомили, що дивляться телевізор в помірній або великій кількості, когнітивні функції погіршилися приблизно на 7%", – розповідає Прія Палта, професорка в Коледжі лікарів та хірургів Колумбійського університету.

У другому дослідженні вивчали дані 970 людей з відносно стабільними звичками стосовно перегляду телепередач. Їм, зокрема, зробили МРТ мозку, щоб відстежувати зміни в його структурі.

Дослідницька група виявила, що у людей, які інколи або часто дивилися телевізор, стало менше сірої речовини в мозку, що вказує на атрофію або погіршення стану мозку.

Третє дослідження також було зосереджено на сірій речовині.

Близько у 600 людей упродовж 20 років кожні 5 років запитували, скільки в середньому годин в день вони проводять перед телевізором.

Через двадцять років після початку дослідження вчені зробили учасникам МРТ мозку, щоб оцінити, скільки сірої речовини залишилося у їхньому мозку.

Вони з’ясували, що більш частий перегляд телевізора був пов'язаний з меншим обсягом сірої речовини мозку в більш старшому віці.

За кожну додаткову годину перегляду телевізора людина в середньому втрачає близько 0,5% сірої речовини – аналогічно щорічному погіршенню стану мозку у літніх людей, розповів дослідник Райан Догерті, науковий співробітник в Університеті Джонса Гопкінса.

Фізичних вправ – недостатньо

Водночас дослідники не можуть сказати, чи телебачення безпосередньо, чи кількість часу, проведеного на дивані, є причиною деградації мозку.

За словами президента Американської кардіологічної асоціації доктора Мітча Елкінда, цілком логічно, що тривала малорухома поведінка може в кінцевому підсумку позбавити людей розумових здібностей.

"Малорухливий спосіб життя та супутні речі, як-от ожиріння, високий кров'яний тиск і діабет, можуть з часом призвести до поступового накопичення проблем з головним мозком.

Мозок також забезпечений кровоносними судинами, а хвороби серця і кровоносних судин можуть призвести до проблем з мозком, такими, як порушення когнітивних функцій і навіть деменція", – розповів Елкінд. 

За його словами, навіть якщо ви йдете на пробіжку, це добре, але якщо ви проводите решту часу, сидячи в офісі за столом і взагалі не рухаючись, це може знизити деякі переваги вправ. 

Вчені вважають, що чим більше руху, тим краще. Вони радять  робити що-небудь щогодини.

Також є шанс, що інші, більш розумово стимулюючі сидячі активності можуть не мати значного шкідливого впливу на здоров'я мозку в майбутньому.

"Перегляд телевізора – це те, що ми класифікуємо як когнітивно-пасивну малорухому поведінку – поведінку, яка не вимагає особливої ​​концентрації або роздумів.

Вона контрастує з психічно активною сидячою поведінкою, зокрема, читанням, яке є більш когнітивно стимулюючим та вимагає більшої роботи мозку", – розповідає Палта.

Вас також може зацікавити:

Чи можна схуднути, якщо багато думати? Як наш мозок спалює калорії

Ігри розуму: 5 книг, що допоможуть вам краще використовувати власний мозок

10 вправ для мозку, які покращують пам'ять

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


powered by lun.ua
 190
Здоров'я

Як зберегти стабільний емоційний стан під час карантину: 5 порад психолога

За підтримки корпорації "Біосфера"
 5264
Здоров'я

Якими вакцинами від COVID-19 щеплюватимуть українців: ефективність, безпечність, протипоказання та принцип дії

Катерина Хорощак
 2637
Здоров'я

Стоматолог для дитини: якими мають бути візит до зубного лікаря та догляд молочних зубів

Наталiя Бушковська