Щогодини зникає 0,5% сірої речовини: як і чому телевізор може погіршити наші розумові здібності. Дослідження

Люди середнього віку, які регулярно дивляться телевізор для розваги, мають більший ризик погіршення свого мислення і пам'яті в старшому віці.

Про це свідчать три дослідження, результати яких озвучили на на конференції Американської кардіологічної асоціації з епідеміології, профілактики, способу життя і кардіометаболічного здоров'я, пише Medical Xpress.

Вчені виявили, що навіть помірний час перегляду телевізора пов'язаний з погіршенням когнітивних функцій в літньому віці. У таких людей спостерігається більша атрофія головного мозку.

Також дослідники з’ясували, що за кожну додаткову годину перегляду телевізора людина в середньому втрачає близько 0,5% сірої речовини.

Сіра речовина бере участь в управлінні м'язами, зором, слухом, у прийнятті рішень та в інших важливих функціях мозку. Чим більший об'єм сірої речовини, тим зазвичай краща здатність запам'ятовувати і мислити.

Фото: BrianAJackson/Depositphotos

Більше телевізійного часу, менше сірої речовини

У першому дослідженні було близько 6500 учасників, які дивилися телепередачі протягом приблизно шестирічного періоду з середини 1980-х до середини 1990-х років.

Людей розділили на три групи: ті, хто ніколи або рідко дивився телевізор, ті, хто дивився іноді, і ті, хто дивився часто або дуже часто. В міру дорослішання вони проходили серію тестів на продуктивність мозку.

"Ми виявили, що в порівнянні з учасниками, які повідомили, що дивляться телевізор дуже мало, в учасників, які повідомили, що дивляться телевізор в помірній або великій кількості, когнітивні функції погіршилися приблизно на 7%", – розповідає Прія Палта, професорка в Коледжі лікарів та хірургів Колумбійського університету.

У другому дослідженні вивчали дані 970 людей з відносно стабільними звичками стосовно перегляду телепередач. Їм, зокрема, зробили МРТ мозку, щоб відстежувати зміни в його структурі.

Дослідницька група виявила, що у людей, які інколи або часто дивилися телевізор, стало менше сірої речовини в мозку, що вказує на атрофію або погіршення стану мозку.

Третє дослідження також було зосереджено на сірій речовині.

Близько у 600 людей упродовж 20 років кожні 5 років запитували, скільки в середньому годин в день вони проводять перед телевізором.

Через двадцять років після початку дослідження вчені зробили учасникам МРТ мозку, щоб оцінити, скільки сірої речовини залишилося у їхньому мозку.

Вони з’ясували, що більш частий перегляд телевізора був пов'язаний з меншим обсягом сірої речовини мозку в більш старшому віці.

За кожну додаткову годину перегляду телевізора людина в середньому втрачає близько 0,5% сірої речовини – аналогічно щорічному погіршенню стану мозку у літніх людей, розповів дослідник Райан Догерті, науковий співробітник в Університеті Джонса Гопкінса.

Фізичних вправ – недостатньо

Водночас дослідники не можуть сказати, чи телебачення безпосередньо, чи кількість часу, проведеного на дивані, є причиною деградації мозку.

За словами президента Американської кардіологічної асоціації доктора Мітча Елкінда, цілком логічно, що тривала малорухома поведінка може в кінцевому підсумку позбавити людей розумових здібностей.

"Малорухливий спосіб життя та супутні речі, як-от ожиріння, високий кров'яний тиск і діабет, можуть з часом призвести до поступового накопичення проблем з головним мозком.

Мозок також забезпечений кровоносними судинами, а хвороби серця і кровоносних судин можуть призвести до проблем з мозком, такими, як порушення когнітивних функцій і навіть деменція", – розповів Елкінд.

За його словами, навіть якщо ви йдете на пробіжку, це добре, але якщо ви проводите решту часу, сидячи в офісі за столом і взагалі не рухаючись, це може знизити деякі переваги вправ.

Вчені вважають, що чим більше руху, тим краще. Вони радять робити що-небудь щогодини.

Також є шанс, що інші, більш розумово стимулюючі сидячі активності можуть не мати значного шкідливого впливу на здоров'я мозку в майбутньому.

"Перегляд телевізора – це те, що ми класифікуємо як когнітивно-пасивну малорухому поведінку – поведінку, яка не вимагає особливої ​​концентрації або роздумів.

Вона контрастує з психічно активною сидячою поведінкою, зокрема, читанням, яке є більш когнітивно стимулюючим та вимагає більшої роботи мозку", – розповідає Палта.

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