Чи можна схуднути, якщо багато думати? Як наш мозок спалює калорії

Коли ми думаємо про те, як спалити калорії, щоб схуднути, переважно згадуємо лише про фізичну активність – спорт чи навіть секс.

А як щодо мозку і мислення?

Чи може розумова робота спалити більше калорій, ніж бездумна діяльність, як-от перегляд телевізора?

Чи може допомогти мозок спалити багато калорій і в результаті – допомогти схуднути?

Невеликий спойлер: так, мозок дуже енергозатратний. Але з ним не все так просто.

Детальніше з цими питаннями допомогли розібратися кандидатка біологічних наук та доцентка КНУ ім. Тараса Шевченка Вікторія Кравченко, видання Healthline та LiveScience.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання в Google-формі і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали: