Чи можна схуднути, якщо багато думати? Як наш мозок спалює калорії

Коли ми думаємо про те, як спалити калорії, щоб схуднути, переважно згадуємо лише про фізичну активність – спорт чи навіть секс.

А як щодо мозку і мислення?

Чи може розумова робота спалити більше калорій, ніж бездумна діяльність, як-от перегляд телевізора?

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Чи може допомогти мозок спалити багато калорій і в результаті – допомогти схуднути?

Невеликий спойлер: так, мозок дуже енергозатратний. Але з ним не все так просто.

Детальніше з цими питаннями допомогли розібратися кандидатка біологічних наук та доцентка КНУ ім. Тараса Шевченка Вікторія Кравченко, видання Healthline та LiveScience.

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Як наш організм спалює кілокалорії

Ви спалюєте енергію, навіть коли ведете сидячий спосіб життя. Наприклад, поки ви читаєте цей текст, ваше тіло використовує калорії для підтримки:

дихання,

кровотоку,

температури тіла,

травлення тощо.

Ваш мозок також використовує енергію для підтримки своєї життєдіяльності.

"Це основний обмін – витрати енергії, які йдуть на підтримання в організмі життєво важливих функцій в стані спокою", – розповідає Вікторія Кравченко.

Для 45-річної жінки – це в середньому 1400 кілокалорій (ккал) в день і 1600 ккал – для чоловіків того ж віку. Величина залежить від віку, маси, зросту та рівня деяких гормонів.

"Потім до цієї суми додається так звана "робоча надбавка". І вона вже дуже залежить від того, чим людина займається", – додає науковиця.

Якщо людина займається тільки розумовою працею , то до величини основного обміну додається мінімальна кількість, в середньому 500 ккал.

Якщо людина займається помірною фізичною працею , додається 1000 ккал.

Якщо це середня чи важка фізична робота , додайте 1500-2000 ккал відповідно.

Якщо це спорт вищих досягнень , це +2500 ккал і більше, витрати можуть сягати до 1000 ккал за годину залежно від навантаження.

Які органи витрачають найбільше енергії?

Найбільше спалюють енергії:

скелетні м’язи,

печінка,

мозок.

Десь 25% від всієї енергії тіла йде на роботу скелетних м’язів.

"Ми зараз не говоримо про якісь додаткові вправи, тут мається на увазі звичайна м’язова активність упродовж дня.

Навіть якщо ми не рухаємося, ми підтримуємо вертикальне положення.

Навіть коли ми підтримуємо голову вертикально – весь час скорочуються тонічні м’язи шиї. Якщо ви стоїте – задіяні м’язи, які забезпечують протидію силі тяжіння", – пояснює науковиця.

Ще 25% енергії йде на роботу печінки.

"Там ціла біохімічна кухня, весь час відбувається синтез нових білків та інших речовин, знешкодження чужорідних речовин. Усі ці реакції потребують великої кількості енергії. Тому на печінку завжди йде 25% енергії – спите ви чи не спите", – розповідає Вікторія Кравченко.

Ще 20% енергії забирає мозок.

"Це виглядає багато, особливо, якщо врахувати, що маса мозку складає всього 2% від маси тіла. Але треба розуміти, що така велика кількість енергії, яку він використовує, потрібна для підтримки його постійної роботи", – розповідає біологиня.

Решта 30% енергії, що в нас залишається, витрачається на роботу інших органів.

"Серце – приблизно 10%, бо воно невтомно помпує кров, потім нирки – близько 7%, в яких постійно відбувається фільтрація крові і утворення сечі. Все інше вже розподіляється між рештою органів", – зазначає науковиця.

Фото: julos/Depositphotos

Як мозок спалює калорії

Мозок постійно споживає приблизно 20% енергії, яка надходить в організм, незалежно від того, що ви робите.

Це близько 300 або 350 ккал за добу у жінки або у чоловіка відповідно.

Мозок потребує велику кількість енергії через те, що він містить мільярди нервових клітин, які генерують нервові імпульси.

"Весь час у мозку відбувається комунікація між нейронами завдяки електричним сигналам, і для їх генерації потрібна енергія.

Левова частка енергії з 20%, яку споживає мозок, потрібна для роботи іонних насосів, які перекачують калій, натрій через мембрану цих нейронів, щоб нейрон міг відповісти збудженням на якийсь подразник.

Це основне, на що витрачається енергія, на підтримку здатності нейронів бути готовими до збудження. І сам процес передачі нервових імпульсів також енергозатратний", – пояснює біологиня.

Чи спалює навчання калорії?

Якщо людина вагою 70 кг займається на комп'ютері, вона спалює близько 51 ккал за 30 хвилин. Якщо вона вчиться за партою, то спалює близько 65 ккал за 30 хвилин.

Чи спалює читання калорії?

Та ж 70-кілограмова людина спалює близько 42 калорій за 30 хвилин читання сидячи. Якщо вона читає стоячи, то спалює приблизно 47 калорій за 30 хвилин.

Водночас під час стояння в черзі впродовж 30 хв людина витрачає 35 ккал.

Тобто при читанні стоячи мозок витрачає саме на читання приблизно тільки 12 ккал, додає науковиця.

Звісно, витрати енергії збільшуються під час того, коли ми думаємо.

"Але це збільшення настільки невелике порівняно з цією базовою активністю мозку, що воно не забезпечує спалення великої кількості калорій.

В мозку ефективно перерозподіляється кров між зонами, які працюють і не працюють, бо з крові надходить глюкоза, і енергія при її окисленні витрачається на ці всі процеси", – уточнює науковиця.

А якщо дууже багато і наполегливо думати і виконувати складні розумові завдання?

Щоб скинути 0,5 кг, потрібно спалити приблизно 3500 ккал. За 1 тиждень це становить 500 ккал в день.

Якби ви залежали лише від розумових завдань, вам довелося б напружуватися протягом багатьох годин.

Наприклад, як згадувалося раніше, людина вагою 70 кг спалює близько 42 ккал за 30 хвилин читання. Цій людині доведеться читати майже 6 годин, щоб спалити 500 калорій в день.

Водночас ці калорії спалює не тільки мозок – а й м’язи та інші органи, які працюють у фоновому режимі.

"Якщо людина займається достатньо складною розумовою працею 8 годин, то до 350 ккал , які мозок споживає сам по собі, додається 100 ккал, але це 100 ккал за 8 годин", – зауважує Вікторія Кравченко.

Те, що вважається "складним" розумовим завданням, варіюється від людини до людини.

Але загалом це можна охарактеризувати як щось, що мозок не може легко вирішити, використовуючи раніше вивчені схеми та процедури, вважає Клод Мессьє, професор психології і нейробіології в Оттавському університеті в Канаді.

"Якщо це дуже складна розумова робота, зокрема, опанування нового музичного інструменту, з яким людина раніше не стикалась, тоді спалюється +200 ккал, але йдеться про 8 годин роботи", – розповідає науковиця.

І ще один важливий нюанс: коли мозок виконує складне нове завдання, то згодом стає в цьому більш досвідченим і перестає працювати так інтенсивно, як раніше, і виконання цього завдання в кінцевому підсумку потребує менше енергії.

Цікавий факт

З усіх джерел енергії, які до нас надходять – білки, жири, вуглеводи – мозок може використовувати тільки глюкозу, що міститься у вуглеводах.

"І як тільки рівень глюкози впаде, а при такій інтенсивній роботі це трапиться приблизно через 2-3 години після споживання їжі, ми втратимо якість розумової роботи, почнемо відволікатися і робити помилки.

Це відбувається внаслідок зменшення кількості глюкози, доступної для мозку", – пояснює Вікторія Кравченко.

Логічно, що при зменшенні концентрації уваги потрібно піти поїсти. Але якщо вам потрібно залишатися уважним і продуктивним упродовж цілого дня, звичайна здорова їжа вам не допоможе. Точніше допоможе, але із запізненням.

"Якщо вам потрібно продовжувати роботу або ви відчуваєте, що не можете ефективно працювати, це означає, що ви маєте з’їсти джерело "швидких" вуглеводів. Тобто – щось солодке.

З позиції дієтологів – це шкідливо, вони радять їсти "повільні" вуглеводи, які повільно розщеплюються, тому що "швидкі" провокують стрімке виділення інсуліну. Але мозку тоді потрібно "зачекати", – розповідає науковиця.

Тобто, поки полісахарид розщепиться до глюкози, ви вже втратите концентрацію і будете допускати помилки. Тому на допомогу можуть прийти цукерки чи солодкі напої. Щось таке, що швидко допомагає підняти рівень глюкози.

І от ваш мозок знову працює на повну і спалює трохи більше калорій.

"Але от який парадокс: ви з’їли шоколадний батончик. І калорій в ньому буде набагато більше, ніж ви спалите, інтенсивно працюючи розумово.

Так, ви отримаєте швидку глюкозу, але в додаток ще й купу калорій", – зауважує Вікторія Кравченко.

Тобто сподіватися, що ви схуднете завдяки своїй розумовій роботі, не варто.

Якщо ви будете багато працювати розумово, вам весь час доведеться підгодовувати мозок, щоб він перебував у "бойовому стані".

Через це ви отримаєте більше калорій, ніж ви би з’їли без такого напруження. І через це вам потрібно ще більше фізичної активності.

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