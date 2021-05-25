Лікарі частково повернули зір незрячому чоловіку за допомогою генної терапії

Лікарям вдалося частково відновити зір незрячому 58-річному чоловіку, який почав сліпнути ще 40 років тому.

Для лікування дослідники вперше застосували спеціальну генну терапію, пише Medical Xpress.

"Це перший в історії пацієнт, який повідомив про будь-які поліпшення завдяки оптогенетиці, генній терапії", – розповів доктор Хосе-Ален Сахель, голова відділу офтальмології в Університеті Піттсбурга.

Реклама:

40 років тому в чоловіка діагностували пігментний ретиніт – генетичне захворювання, що руйнує клітини, які поглинають і перетворюють світло в сигнали мозку. У кінцевому підсумку людина частково або повністю втрачає зір.

Чоловік став повністю незрячим.

Утім, після терапії він зміг бачити великий блокнот, меншу коробку для скоб, скляні склянки і навіть смуги на пішохідному переході, повідомили дослідники в журналі Nature Medicine.

Фото: Kostia777/Depositphotos

Для лікування, яке проходило у два етапи, використали експериментальну техніку – оптогенетику.

Дослідницька група генетично змінила гангліозні клітини сітківки – шар нейронів сітківки, який сприймає інформацію від фоторецепторів ока й передає її у мозок, щоб вони стали світлочутливими у людини, зір якої був порушений.

Для цього фахівці використали світлочутливий білок каналродопсин, який вперше виявили у водоростях.

Реклама:

Цей білок, реагуючи на світло, змінює свою поведінку.. Мікроби використовують його, аби рухатися до світла.

Дослідники ввели в око чоловікові модифікований вірус застуди, що містить генетичне кодування каналродопсину.

Після того, як сітківці пацієнта дали п'ять місяців на те, щоб прийняти генетичні зміни, чоловіка забезпечили набором спеціальних окулярів для тренувань.

Після семи місяців вправ пацієнт почав повідомляти про поліпшення зору.

"Мозок повинен був вивчити нову мову, що виходила від сітківки, тому що те, що ці гангліозні клітини повідомляють мозку, не є для них нормальною активністю", – розповів старший науковий співробітник доктор Ботонд Роска, директор-засновник Інституту молекулярної і клінічної офтальмології Базель в Швейцарії.

Показання електроенцефалограми, яка вимірює електричну активність в головному мозку, показали, що мозок чоловіка справді реагував на візуальний сигнал від очей.

Водночас дослідники попередили, що не очікують, що зір чоловіка відновиться настільки, щоб він міг читати або розпізнавати обличчя.

"Це поки неможливо при підході, який ми використовуємо, тому ми не повинні давати нікому надії на те, що вони зможуть читати або розпізнавати обличчя", – сказав Роска.

Але рівень зору, який з’явився у пацієнта, неймовірно важливий для повсякденного життя незрячої людини, вважають дослідники.

"Це абсолютно незрячі люди. Вони нічого не бачать.

Якби вони могли виявляти великі перешкоди на своєму шляху, це було б чудово. Зараз вони використовують палицю, щоб побачити, що у них на шляху. Це невеликий крок, але також і величезний крок для цих пацієнтів", – вважає доктор Річард Розен з лікарняної мережі "Система здоров'я Маунт-Сінай", США.

Чоловік хоче ще більше тренуватися і максимально використовувати свій частково відновлений зір в повсякденному житті.

За словами дослідників, цю генну терапію провели більшій кількості людей, але пандемія COVID-19 завадила їм відвідувати медичні центри, де вони могли б тренуватися зі спеціальними окулярами.

Водночас вчені закликають до обережного оптимізму, поки не будуть проведені додаткові дослідження за участю більшої кількості пацієнтів.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".