Чи можуть окуляри погіршити зір при тривалому використанні?

Окуляри – це один із найбільш поширених засобів для корекції зору.

Проте існує думка, що тривале використання окулярів може сприяти його погіршенню.

Чи справді це так?

Знайти відповідь на це питання в рамках проекту "Запитай Життя" допомогла лікар-офтальмолог Наталія Кубрак.

Ми також використовували інформацію з медичних джерел Mayo Clinic та Healthline.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали: