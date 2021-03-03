Чи можуть окуляри погіршити зір при тривалому використанні?

Окуляри – це один із найбільш поширених засобів для корекції зору.

Проте існує думка, що тривале використання окулярів може сприяти його погіршенню.

Чи справді це так?

Знайти відповідь на це питання в рамках проекту "Запитай Життя" допомогла лікар-офтальмолог Наталія Кубрак.

Ми також використовували інформацію з медичних джерел Mayo Clinic та Healthline.

З цього матеріалу ви дізнаєтеся: Коли потрібно носити окуляри?

Як вони впливають на зір?

Що вибрати – окуляри чи лінзи?

Чи шкідливі сонцезахисні окуляри та лінзи для роботи з монітором?

В яких випадках потрібно носити окуляри?

"У більшості випадків, коли погіршується гострота зору, що викликає дискомфорт – людина не може повноцінно жити та працювати", – відповідає експертка Наталія Кубрак.

Лікарі фіксують наявність проблеми з оптичною системою ока, коли на таблиці для перевірки зору людина бачить менше ніж 7-8 рядків.

Офтальмолог називає 4 розповсюджені проблеми із зором, які можуть коригуватися за допомогою окулярів:

Короткозорість

Такий дефект зору виникає, коли довжина ока більша за ідеальну – 23 мм.

Довжина ока – це лінійна величина від переднього полюсу ока до заднього по діаметру.

Вона може змінюватися до 25 років.

Цей стан також називають міопією – людина може чітко бачити прилеглі об'єкти, але на далекій відстані вони стають розмитими.

Якщо короткозорість невелика, то вона може проявитися у старшому віці.

Нормальний зір, короткозорість та далекозорість. Фото Neokryuger/Depositphotos

Далекозорість

Ця вада зору виникає, коли довжина ока сягає менше ніж 23 мм.

При далекозорості або гіперметропії людина чітко бачить предмети, які знаходяться далеко – а поблизу вони розмиті.

Аналогічно, якщо довжина ока не сильно відрізняється від ідеальної, то далекозорість може проявлятися у старшому віці.

Астигматизм

Це недолік оптичної системи, який проявляється при неправильній формі рогівки або кришталика.

При такому стані світло нерівномірно розподіляється по сітківці, тому зображення може здаватися розмитим або розтягнутим.

Є також змішаний астигматизм – це стан, коли людина одночасно страждає на короткозорість та далекозорість.

При змішаному астигматизмі рогівка має неправильну форму – це забезпечує далекозорість і короткозорість, але в різних площинах заломлення світла.

Не у всіх людей з астигматизмом спотворений зір, проте якщо дефект більш виражений – можуть знадобитися окуляри для корекції.

Пресбіопія

Це вікові зміни зору у людей старше 40-45 років.

З віком очі втрачають еластичність, тому погіршується фокусування на прилеглих об'єктах.

Ось чому багатьом людям у міру дорослішання потрібні окуляри для читання.

Ознаки, які вказують на проблеми із зором:

зниження гостроти зору здалека;

примруження;

відчуття дискомфорту, напруження очей;

відчуття головного болю при роботі з монітором;

викривлення предметів;

неможливість нормально бачити на будь-якій відстані.

Чи можуть окуляри погіршити зір

Головне завдання окулярів – коригування зору. Вони лише змінюють світлові промені, які отримують очі, але не впливають на сам орган.

При тривалому використанні окуляри не можуть покращити чи погіршити зір – а лише скоригувати його у момент використання.

"Окуляри – це просто зовнішні оптичні пристосування, що коригують зір для людей, які страждають аномаліями рефракції.

Виняток становлять окуляри для дітей з косоокістю або "ледачим оком".

Ці окуляри використовуються тимчасово, щоб допомогти випрямити очі або поліпшити зір.

Відсутність окулярів у таких випадках може призвести до незворотного погіршення зору", – пояснюють у Mayo Clinic.

Наталія Кубрак наголошує, що коректно підібрані окуляри не погіршують зір при використанні.

"При астигматизмі, далекозорості, короткозорості, або поєднанні цих станів потрібно носити окуляри, щоб око надбало собі ідеальних властивостей та форми шляхом коригування цих недоліків", – підтверджує офтальмолог.

Зір може погіршуватись, під час використання окулярів, коли око змінює свою форму.

Це відбувається виключно через зміни в організмі.

"Коли око довге – це короткозорість. Якщо воно розтягується ще більше, то мінус збільшується і зір погіршується.

З далекозорістю трішки інша ситуація – якщо окуляри недостатньо коригують зір, то око починає сильно напружуватися і гострота зору може знижуватися.

Якщо у пацієнта були підібрані окуляри з астигматикою, але рогівка потоншується або кришталик стає більш твердим – астигматизм може збільшуватися", – пояснює Наталія Кубрак.

У таких випадках потрібно вчасно змінювати окуляри та збільшувати силу їхньої дії.

Якщо окуляри занадто сильні або не підходять для очей, вони можуть викликати тимчасовий головний біль.

У гіршому випадку такі окуляри не зможуть скорегувати зір, тому людина буде відчувати себе некомфортно через розмитість. Проте це не призведе до пошкодження ока.

Окуляри чи контактні лінзи. Що обрати?

Людина, яка страждає на порушення оптичної системи, може чергувати використання окулярів та лінз для корекції зору.

При цьому є короткотривалі та хронічні медичні стани, під час яких рекомендується використовувати лише один з елементів.

"Зміни рогівки, які проявляються в її розтягуванні та потоншені, потребують носіння контактних лінз.

Після травм рогівки також рекомендують носити контактні лінзи, поки дефекти не загояться.

Ще лінзи одягають при післяопераційному стані, коли на рогівці проводилися певні маніпуляції", – розповідає лікар офтальмолог.

Щодо контактних лінз, то вони протипоказані при хронічних запальних захворюваннях ока, які періодично загострюються.

"Також не рекомендується використовувати лінзи людям з психічним захворюваннями, які приймають сильні препарати.

Ще людям, які працюють в хірургічних операційних, тому що в тому середовищі вони підвищують ризик запалення ока.

Лінзи також протипоказані у випадках, коли око не може себе захищати та зволожувати", – додає офтальмолог.

Можна чергувати використання окулярів та лінз для корекції зору. Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Загалом окуляри мають менше обмежень щодо використання. Здебільшого вони зумовлені комфортністю використання.

Наприклад, окуляри не можна носити при непереносимості та при виконанні певних функціональних обов'язків, якщо є підвищена травмонебезпека.

Крім того, їх не зручно носити при фізичних навантаженнях, активних видах спорту, взимку або при використанні маски.

Влітку комфортніше носити лінзи, оскільки можна також одягнути сонцезахисні окуляри.

Можна також затемнити окуляри для коригування зору, тоді вони будуть виконувати кілька функцій одночасно.

Якщо порівнювати характеристики окулярів та лінз, то останні мають одну перевагу щодо зручності.

"В окулярах є один фокус, він знаходиться по центру кожної лінзи.

Таким чином, щоб побачити щось збоку, пацієнту потрібно повернути голову.

З контактними лінзами, які сидять безпосередньо на рогівці, такої проблеми немає.

Крім того, у них більш реальне зображення об'єктів, ніж в окулярах, які знаходяться від ока на відстані 12 мм.

У лінзі зменшується так званий периферичний дисфокус, тому зображення більш реальне", – порівнює Наталія Кубрак.

Щодо часових обмежень, то окуляри можна носити цілодобово, коли людина не спить

Якісні лінзи, в основі яких силікон гідрогель, можна носити до 12 годин.

Як вибрати окуляри для зору

Окуляри складаються з лінз та оправи. Обидва елементи потрібно підбирати окремо, зважаючи на особливості оптичної системи ока та комфорт.

Підібрати правильні лінзи для корекції зору повинен лікар-офтальмолог, провівши діагностику.

"Коли лікар підбирає скельця, він звертає увагу на те, щоб людина бачила стільки, скільки їй потрібно за віком, особливостями роботи.

Стать та форма обличчя на підбір скелець не мають впливу.

Під час діагностики одягається функціональна оправа, яка змінює своє положення.

Тоді кожне око окремо закривається, і починається підбір скелець та перевірка гостроти зору для далі.

Згодом людина відкриває обидва ока і оцінює, чи комфортно їй", – пояснює процедуру Наталія Кубрак.

Підібрати правильні лінзи для корекції зору повинен лікар-офтальмолог. Фото VitalikRadko/Depositphotos

Щодо оправ, то офтальмолог рекомендує віддавати перевагу більш круглим оправам, які будуть легкими та матимуть фіксатори за вухами.

У цьому випадку важливим показником є ширина обличчя, яка може варіюватися, залежно від віку та статі людини.

"Металічні оправи можуть мати побічні ефекти у вигляді контактної алергії, дерматиту.

Гіпоалергенними є титанові оправи. Крім того, вони легкі, міцні та не змінюють форму під час тривалого носіння.

Плюс пластикових оправ в їх легкості, але вони змінюють свою структуру під час використання.

Є ще варіант оправ на гвинті – дві лінзи, які кріпляться на переніссі та мають завушники. Ці окуляри легкі, але дуже ламкі, тому до них потрібно вибрати більш міцні скельця", – розповідає експертка.

Крім того, можна підібрати тип окулярів для різних особливостей діяльності.

Наприклад, якщо людина використовує окуляри тільки для читання, то офтальмолог рекомендує окуляри з низькою рамою.

Вони називаються "половинки" або окуляри для роботи. Тоді під час діяльності можна просто опустити погляд вниз – а без них дивитися далеко.

"Є ще такий варіант окулярів, називається мультифокальні – це коли в одній лінзі поєднані кілька фокусів.

Тоді людина може ходити в одній парі окулярів, та використовувати їх на різні відстані", – додає лікарка.

Щодо підбору окулярів для дітей, то їх підбирають виключно лікарі.

Самостійно діти не можуть визначити, чи зручно їм в конкретній моделі, а інколи навіть не розуміють, що погано бачать.

Чи потрібні окуляри для роботи з екраном

Окуляри для фільтрації синього світла від комп'ютерів, смартфонів і планшетів стають все більш популярними.

Проте за словами Наталії Кубрак, нині немає перевірених даних про шкідливе ультрафіолетове або електромагнітне випромінювання рідкокристалічних моніторів, яке потребує додаткового захисту.

У Американській академії офтальмології також не рекомендують використовувати спеціальні окуляри для роботи з комп'ютером.

"Коли людина купує собі окуляри зі скельцями з антибліковим покриттям, то найперше це – іміджевий варіант.

Це просто скельця. Якщо у них дуже гарне покриття, то вони мають певні оптичні властивості – може бути чіткіше і чистіше видно. Наприклад, такі властивості є у фотоапарата.

Але якщо там немає діоптрії, то ніякого оптичного ефекту вони не мають", – розповідає лікарка.

Проте такі окуляри можуть сприяти захисту та зволоженню очей.

Наприклад, людина, яка ніколи не носила окуляри, не може швидко звикнути до того, що їй щось заважає дивитися. Через це очі можуть частіше кліпати, тому будуть більш зволоженими.

Ці окуляри можуть також захищати око від зайвого впливу сухого повітря.

"Якщо в людини немає проблем із зором, але вона купує такі окуляри для профілактики, то вони не можуть погіршити стан", – підсумовує експертка.

Окуляри зі скельцями з антибліковим покриттям це – іміджевий варіант. Фото DmitryPoch/Depositphotos



Чи шкідливі сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри захищають від яскравого світла та ультрафіолетового випромінювання.

У структурі їхньої лінзи є певні фільтри, які перекривають 400 нм ультрафіолетового випромінювання.

"Одягаючи сонцезахисні окуляри, у нас розширюється зіниця, тому що оку стає більш темно.

У цей час ультрафіолетове випромінювання в якісних окулярах ніяк не впливає на наше око", – розповідає лікар.

Загалом немає обмежень щодо того, в який період можна використовувати такі окуляри.

Проте до конкретної ситуації потрібно обирати лінзи правильного затемнення та кольорів.

"Світлі лінзи (рожеві, блакитні зелені) – це іміджеві варіанти, їх можна одягати навіть в приміщенні.

Темніші варіанти використовуються для середнього сонця та помірного клімату.

Сильно затемнені окуляри варто обирати для екваторіального клімату, снігу, водойм, де набагато більше фіолетового випромінювання та відблисків.

Ще є окуляри для спорту, у них лінза має бути жовта, щоб забезпечити кращу видимість", – розповідає Наталія Кубрак.

За словами офтальмолога, довготривале використання якісних затемнених окулярів не може нашкодити, оскільки око добре захищене і комфортно себе почуває.

Детальну інструкцію, як правильно вибрати сонцезахисні окуляри, можете прочитати за посиланням.

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