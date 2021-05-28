Імунітет до COVID-19 може зберігатися роками, але за певних умов. Дослідження

Вчені виявили, що імунітет до коронавірусної хвороби в певної категорії людей може зберігатися протягом року та навіть довше.

Це стосується тих, хто вже перехворіли на COVID-19, а згодом отримали щеплення.

Їм також не буде потрібна повторна вакцинація проти хвороби найближчим часом, пише The New York Times з посиланням на дослідження науковців.

При цьому вакциновані люди, які ніколи не були інфіковані, ймовірно, будуть потребувати регулярного щеплення.

Також це стосується людей, які були інфіковані, але в них не сформувалось стійкої імунної відповіді.

Фото Marushy99/Depositphotos

Науковці аналізували дані людей, які заразилися коронавірусом близько року тому.

Згідно з дослідженням науковців Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, клітини, які зберігають пам'ять про вірус, затримуються в кістковому мозку і можуть виробляти антитіла, коли це необхідно.

Інше дослідження показало, що В-клітини пам'яті продовжують дозрівати і зміцнюватися протягом як мінімум 12 місяців після первинного зараження.

Варто зауважити, що обидва дослідження ще не були рецензованими.

За словами імунолога Мішеля Нуссенцвейга, який очолював дослідження щодо дозрівання пам'яті, імунна відповідь після хвороби та щеплення проти COVID-19 настільки ефективна, що перешкоджає навіть різним варіаціям вірусу.

"У людей, які були інфіковані та вакциновані, дійсно спостерігається приголомшлива імунна відповідь та набір антитіл, тому що вони продовжують виробляти свої антитіла.

Я очікую, що ці антитіла довго функціонуватимуть в організмі" – пояснив науковець.

Проте такі результати не стосуються імунної відповіді, отриманої лише за допомогою щеплення, оскільки імунна пам'ять, ймовірно, буде іншою після імунізації в порівнянні з пам'яттю після природної інфекції.

Це означає, що людям, які не хворіли на COVID-19 і були щеплені, згодом може знадобитися ревакцинація.

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