Імунітет до COVID-19 може зберігатися роками, але за певних умов. Дослідження

Вчені виявили, що імунітет до коронавірусної хвороби в певної категорії людей може зберігатися протягом року та навіть довше.

Це стосується тих, хто вже перехворіли на COVID-19, а згодом отримали щеплення.

Їм також не буде потрібна повторна вакцинація проти хвороби найближчим часом, пише The New York Times з посиланням на дослідження науковців.

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При цьому вакциновані люди, які ніколи не були інфіковані, ймовірно, будуть потребувати регулярного щеплення.

Також це стосується людей, які були інфіковані, але в них не сформувалось стійкої імунної відповіді.

Фото Marushy99/Depositphotos

Науковці аналізували дані людей, які заразилися коронавірусом близько року тому.

Згідно з дослідженням науковців Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, клітини, які зберігають пам'ять про вірус, затримуються в кістковому мозку і можуть виробляти антитіла, коли це необхідно.

Інше дослідження показало, що В-клітини пам'яті продовжують дозрівати і зміцнюватися протягом як мінімум 12 місяців після первинного зараження.

Варто зауважити, що обидва дослідження ще не були рецензованими.

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За словами імунолога Мішеля Нуссенцвейга, який очолював дослідження щодо дозрівання пам'яті, імунна відповідь після хвороби та щеплення проти COVID-19 настільки ефективна, що перешкоджає навіть різним варіаціям вірусу.

"У людей, які були інфіковані та вакциновані, дійсно спостерігається приголомшлива імунна відповідь та набір антитіл, тому що вони продовжують виробляти свої антитіла.

Я очікую, що ці антитіла довго функціонуватимуть в організмі" – пояснив науковець.

Проте такі результати не стосуються імунної відповіді, отриманої лише за допомогою щеплення, оскільки імунна пам'ять, ймовірно, буде іншою після імунізації в порівнянні з пам'яттю після природної інфекції.

Це означає, що людям, які не хворіли на COVID-19 і були щеплені, згодом може знадобитися ревакцинація.

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