Коли в Україні закінчиться пандемія COVID-19 і з'явиться колективний імунітет? Прогноз вчених

Україна може не подолати пандемію COVID-19 у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023 році.

Причина – у дефіциті вакцин, недотриманні карантинних норм і вкрай низькому темпі вакцинації. Станом на 1 травня 2021 року в Україні провакцинували лише 1,8% населення однією дозою.

До таких висновків дійшли вчені КПІ ім. Ігоря Сікорського та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, ґрунтуючись на висновку доповіді McKinsey&Company, пише пресслужба КПІ.

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Україна разом із Росією, Молдовою, Грузією, Бразилією, Мексикою, Індією та декількома іншими державами належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету.

"За умов збереження поточних темпів вакцинації ці країни ризикують не подолати пандемію у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023-му", – йдеться у повідомленні.

Фото: Deliris/Depositphotos

У дослідженні науковці згрупували країни у п’ять кластерів.

До першого увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, Об’єднані Арабські Емірати.

Вони досягли найбільших показників вакцинації – середній рівень щеплення перевищує 60% населення – і наблизилися до формування колективного імунітету в кінці 2-го – на початку 3-го кварталу 2021 року.

До другого кластера увійшла більшість країн Західної Європи та Канада. У них може з’явитися колективний імунітет ближче до кінця 2021 року.

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Третій кластер – це Туреччина, окремі країни Центральної Європи, Марокко та Уругвай.

У цих країнах рівень щеплення поки що не перевищує 20%, карантинних норм строго не дотримуються, щоденна захворюваність і далі зростає.

Ймовірно, колективний імунітет у перелічених державах можна чекати ближче до середини 2022 року.

Четвертий кластер – це Україна, Росія, Молдова, Грузія, Бразилія, Мексика, Індія та низка інших країн. Середній рівень щеплення для країн цього кластера становить 4,5%, для України – 1,8%. Колективний імунітет тут може з’явитися не раніше 2023 року.

До п’ятого кластера увійшли Австралія, Китай, Аргентина, країни Південно-Східної Азії з порівняно низькими рівнями захворюваності, але і з повільними темпами вакцинування населення.

Подолання пандемії в цих країнах може розтягнутися в часі і завершитися наприкінці 2022-го – на початку 2023 року.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, що 2021 рік в контексті пандемії може бути гіршим, ніж 2020-й.

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