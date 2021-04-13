Паспорти вакцинації та подорожі: ПОДКАСТ про мандрівки в епоху пандемії

Єврокомісія всерйоз обговорює план введення так званих зелених паспортів, які мають допомогти Європі організувати безпечне пересування між країнами Євросоюзу.

Електронний зелений паспорт має гарантувати, що людина або була провакцинована проти COVID-19, або має негативний результат тесту, або одужала.

28 березня Єврокомісар Т'єрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.

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В рамках подкасту "ТЕМПЕРАТУРА – НОРМАЛЬНА!" про зелені паспорти, щеплення та мандрівки в умовах пандемії ми говорили з адвокаткою з медичного права ЮФ "Ілляшев та партнери" Аллою Цимановською.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Зокрема, ми отримали відповіді на такі запитання:

Які умови для мандрівок діють наразі?

Чи правда, що повертатись в Україну можна лише з негативним тестом?

Які країни вже відкривають свої кордони?

Чи зможемо ми мандрувати, якщо з равликовими темпами щеплення так і не отримаємо свою дозу вакцини (спойлер – так)?

Про яку страховку варто подумати, якщо ви мандруєте в ці буремні часи?

Зелений паспорт вакцинації. Що це означає?

Англійською це звучить як Digital Green Certificate, це можна перекласти як Електронний зелений сертифікат.

Такі сертифікати мають бути безоплатними, доступними як в паперовому, так і в електроному вигляді, а також матимуть QR-код, який гарантуватиме, що цей сертифікат не підробка.

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По суті такий паспорт має охоплювати три свідоцтва: свідоцтво про вакцинацію; де будуть дані про те, де ви вакцинувались, чим та скільки доз отримали.

свідоцтво про негативний тест, але це не повинен бути тест, який ви робите собі самі;

медичний сертифікат для тих, хто одужав від COVID-19 і з моменту одужання ще не пройшло 180 днів.

Як пояснює Алла Цимановська, "Зелений паспорт" обов'язково має містити такі дані:

прізвище та ім'я вакцинованої особи;

його ID-паспорт;

дату народження;

дату отримання першої дози вакцини;

дату отримання другої дози вакцини;

назву виробника вакцини, яку людина отримала.

"Цей сертифікат має спростити подорожі для туристів.

Крім цього Європейська медична агенція (ЕМА) затвердила декілька виробників вакцин – це Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і відносно нещодавно до цього списку приєднався Johnson&Johnson.

Вакцина Covishield, якою наразі щеплять українців, належить до компанії AstraZeneca.

Звичайно до цього переліку можуть потрапити й інші виробники вакцин, але для цього їм необхідно буде пройти експертну оцінку в Європейській медичній агенції. Лише після цього вакцина буде утверджена для застосовування", – пояснює адвокатка.

Такі сертифікати будуть доступними як в паперовому, так і в електроному вигляді

Чи означає це, що якщо я не зможу вакцинуватись, то у мене все одно є шанси для мандрівок?

Наразі планується, що так.

"Наприклад, з 14 травня Греція дозволяє подорожувати тим туристам, які мають довідку про наявність антитіл або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду в країну.

Якщо ці умови виконані – вам не потрібен буде 14-денний карантин", – уточнює Цимановська.

Хоча, які рішення будуть ухвалюватись в майбутньому – поки точно не відомо.

Наприклад, Єврокомісар Т’єрі Бретон запевняв, що використання електронного зеленого сертифікату залишатиметься "добровільним".

За його словами, для тих, хто не хоче бути вакцинованим, розглядається варіант масового розгортання швидких тестів, результати яких – негативні – будуть необхідні, наприклад, щоб сісти в літак або відвідати якийсь захід.

На звинувачення у прихованому примусі, зокрема, для подорожей, Бретон відповів:

"Ті, хто не хоче отримувати сертифікат, зможуть і надалі отримувати вигоду з пропонованих можливостей.

Якщо вони зобов'язані мати відповідний стан здоров’я для певної дії, вони матимуть можливість пройти швидкі тести".

Проте багато чого залежить від того, як надалі розгортатиметься пандемія.

В Ізраїлі, де вже існують внутрішні паспорти щеплення, людина, яка отримала обидві дози вакцини, може обережно повертатись до звичного життя, а саме відвідувати спортивні зали, ресторани та концерти.

Проте в будь-якому суспільстві є ті, хто проти щеплень. І звичайно, виникає питання, наскільки правильно відмовляти людям в тому, що ще нещодавно було загальнодоступним.

За словами адвокатки, уряди країн роблять це за зрозумілих причин – зупинити розповсюдження вірусу.

"Ті люди, які за власними бажанням вирішили не вакцинуватись, звичайно, можуть робити такий вибір, – каже адвокатка.

Але вони мають усвідомлювати, що можуть бути обмежені в багатьох послугах.

Є велика ймовірність того, що вони не зможуть відвідувати заходи великого скупчення людей, ресторани.

Є інформація на рівні чуток, що це навіть може впливати на рішення роботодавця прийняти людину на роботу".

"Зелений паспорт" може містити дані про вакцинацію, про негативні тести

чи підтвердження одужання

Інше питання, коли відсутність щеплення – це не бажання людини, а брак доступу до вакцини.

В Україні, станом на 12 квітня 2021 року, лише 5 людей на 42-мільйонну країну отримали 2 дози щеплення.

Індія оголосила про те, що тимчасово зупиняє експорт вакцин в інші країни, отож чи буде доступна друга доза тим, хто встиг щепити – під великим питанням.

Відновлення експорту очікується у травні, але все знову ж таки залежить від темпів пандемії.

"Якщо повернутись до мандрівок та зелених паспортів – то Всесвітня організація охорони здоров'я висловлювалась проти таких сертифікатів.

Найвищі темпи щеплення в країнах з високим рівнем доходу.

Тому так, ризики дискримінації в такому підході є.

Але це про ситуацію браку доступу до вакцин. Не про небажання не вакцинуватись", – каже Алла Цимановська.

Що робити, якщо людині не можна вакцинуватись

Коли щеплення стає умовою для того, щоб отримати доступ до певних послуг, завжди постає аргумент: а як бути тим, кому щепитись не можна.

Тут важливо зрозуміти, що людей, яким заборонено щепитись – не так багато.

Попри розповсюджену в Україні думку, що люди з хронічними захворюваннями не повинні отримувати вакцини – все як раз навпаки.

Якщо у вас є хронічні захворювання, як, наприклад, діабет чи астма, вам важливіше отримати вакцини, адже ваші ризики важко перенести захворювання – зростають.

Проте люди, яким не можна щепитись – є. Це можуть бути ті, хто отримав важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини.

Або люди, які приймають високі дози імуносупресивних препаратів.

І механізми, які мають враховувати таких людей, важливо розробити.

"Таку ситуацію в майбутньому цілком можна буде обійти довідками, які матимуть інформацію про негативний тест, або інформацією щодо наявності антитіл, або за допомогою довідки від лікаря, яка має підтвердити, що у людини є реальні протипокази до щеплення.

Уряди та Єврокомісія, які ухвалюють рішення щодо "Зелених паспортів" повинні врахувати такі моменти", – пояснює Алла Цимановська.

Подорожі в період пандемії – можливі

Деякі країни взагалі закриті для українських громадян.

Проте мандрівки можливі, наприклад, у такі країни як США:

"Для мандрівки в США потрібен або негативний тест, або довідка про антитіла.

Такі документи мають бути перекладені англійською мовою, а також мати мокру печатку лабораторії.

Також вже відкрилась Грузія і вона має такі самі умови".

Цей сертифікат має спростити подорожі для туристів

Під час пандемії, важливо особливо відповідально ставитись до медичного страхування.

Як каже Алла Цимановська, на сьогодні страхові компанії вже пропонують туристам страховку з поміткою "Захворювання на COVID-19".

"Якщо ви захворіли на коронавірус в іншій країні, ви повинні повідомити про це страхову компанію.

Зі свого боку компанія надає всю необхідну інформацію щодо медичної підтримки, яку ви повинні отримати.

Вам компенсують витрати на медичні препарати та візит до лікарів.

Також можна прописати в договорі компенсацію за проживання в іншій країні на період ізоляції.

Проте така страховка буде коштувати набагато дорожче", – пояснює вона.

ТАКОЖ ВАРТО ОЗНАЙОМИТИСЯ: Страхування від COVID-19, що пропонують компанії

Відповідальність за наслідки після щеплення

19 березня 2021 року Верховна Рада звільнила виробників вакцин та залучених до щеплення медиків від відповідальності за негативні наслідки вакцинації проти COVID-19.

Для цього внесли зміни до закону "Про лікарські засоби" в законопроєкті №5247, за який проголосували 242 народні депутати.

Йдеться про "будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби".

Це відразу викликало багато обурень в суспільстві, проте це не якась унікальне рішення України.

Така практика існує в багатьох країнах, а також такими є вимоги гуманітарної програми COVAX.

Ось як це пояснює адвокатка:

"Ми увійшли до організації COVAX, яка відповідальна за рівний доступ до вакцин у світі, і ця організація має певні умови для країн, які до неї долучилися.

Це й досвід інших країн, вони також звільнили виробників від відповідальності для того, щоб ці вакцини були доступними.

У разі несприятливих наслідків від вакцинації, тобто побічних ефектів, державою має бути забезпечено матеріальну компенсацію та медичну допомогу в усуненні негативних наслідків після проведеної вакцинації.

Наразі, в Україні планують напрацювати механізм компенсації побічних наслідків від їх використання шляхом створення фонду компенсації за побічні наслідки від використання COVID-вакцин.

Зокрема, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що в Україні можуть створити фонд компенсації за побічні наслідки від використання COVID-вакцин. Ухвалити таке рішення може Кабінет міністрів".

Наталія Бушковська, спеціально для УП. Життя

Тематичні світлини на інфографіка від Єврокомісії

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