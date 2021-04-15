Гомосексуальним людям дозволили бути донорами крові в Україні

З переліку протипоказань до донорства крові прибрали пункт про гомосексуальні стосунки, який прирівнювали до форм ризикованої поведінки.

Такі зміни мають бути зазначені у оновленому українському порядку медичного обстеження донорів крові та її компонентів.

Про нововведення розповів експерт Правозахисного ЛГБТ-центру "Наш світ" Андрій Кравчук у коментарі ZMINA.

За його словами, в переліку критеріїв для відсторонення від донорства тепер відсутнє словосполучення "гомосексуальні стосунки" відсутнє.

Фото AntonMatyukha/Depositphotos

Натомість додано формулювання "особи з ризикованою сексуальною поведінкою, яка може призвести до захворювання серйозними інфекційними хворобами, що можуть передаватися через кров".

Наразі текст порядку медичного обстеження поки не оновлений.

Чому корисно бути донором крові корисно та навіщо ставати донором для незнайомців, читайте за посиланням.

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