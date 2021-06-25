"Генетичні" вакцини можуть не тільки захищати від COVID-19, а й боротися з раком – вчені

"Генетичні" мРНК-вакцини можуть не тільки захищати від COVID-19, а й вбивати ракові клітини.

Це з’ясували дослідники, чия робота привела до розробки вакцин Pfizer і Moderna, повідомляє MedicalXpress.

Вчені виявили, що "генетичні" вакцини можуть не тільки спричиняти сильні реакції антитіл для боротьби з коронавірусом, а й викликати потужні цитотоксичні Т-клітинні реакції.

Це важливо, тому що ці Т-клітини можуть вбивати ракові клітини. Їх просто потрібно змінити або мотивувати на це, вважають науковці.

"Успішна терапевтична протираковий вакцина повинна викликати сильні Т-клітинні відповіді, особливо з певним видом Т-клітин, що здатні вбивати злоякісні клітини", – розповідає Норберт Парді, доцент-дослідник інфекційних захворювань Медичної школи Перельмана, який керує дослідженнями щодо ефективності мРНК-вакцин у лікуванні раку та інших хвороб.

Тобто йдеться не про саму вакцину проти COVID-19, а про технологію, за якою її виготовили.

Фото: vkovalcik/Depositphotos

"Генетичні" вакцини проти COVID-19 – профілактичні. Але вакцина проти раку мРНК – це втручання (лікування), що проводиться пацієнтам в надії, що їхня імунна система активується так, що зможе атакувати пухлинні клітини.

Один із прикладів – це мРНК-вакцина, націлена на білки неоантигени, що утворюються на ракових клітинах при певних мутаціях пухлинної ДНК.

Однак найбільша проблема при розробці "генетичних" вакцин цього типу від раку полягає в тому, що вони мають бути дуже індивідуалізованими. Більшість пухлинних неоантигенів специфічні для кожної людини.

Завдяки дослідникам, які вклали майже два десятиліття в розробку технології "генетичної" вакцини, сьогодні люди в усьому світі щеплюються проти COVID-19.

До вакцин проти COVID-19 людство привели не тільки роки вірусологічних і імунологічних досліджень. Дослідження раку також зіграло важливу роль.

Фактично, платформа мРНК-вакцини від Pfize-BioNTech була вперше розроблена і протестована на 13 пацієнтах з меланомою як експериментальна протиракова вакцина ще в 2008 році.

Дослідники повідомили, що після вакцинації реактивність імунної системи проти пухлин дійсно підвищилася.

Тепер, через підвищену увагу до цієї універсальної технології, "генетичної" вакцини від інших хвороб мають ще більше шансів потрапити на пацієнтів, сподіваються вчені.

"Сьогодні проводяться клінічні дослідження мРНК-вакцини проти множинного раку та інфекційних захворювань, і наступні декілька років будуть дійсно захоплюючими і розкажуть нам більше застосування мРНК-вакцин", – додає Парді.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.