У Pfizer заявили, що їхня COVID-вакцина дуже ефективна проти штаму "Дельта"

Вакцина Pfizer проти COVID-19 приблизно на 90% ефективна проти штаму "Дельта", який вже виявили в Україні.

Про це заявив офіційний представник Pfizer в Ізраїлі, повідомляє Reuters.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вперше виявлена ​​в Індії, Delta стає домінуючою в світі версією коронавируса.

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"Дані досліджень вказують на те, що наша вакцина дуже ефективна, близько на 90%, у запобіганні COVID-штаму "Дельта", – розповів Алон Раппапорт, медичний директор Pfizer в Ізраїлі.

Водночас глава відділу охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шарон Олрой-Прейс заявила, що країні наразі не вистачає даних для повного уявлення про ефективність вакцини проти штаму "Дельта".

Фото: alexraths/Depositphotos

"Ми зараз збираємо дані. Ми тільки зараз спостерігаємо перші випадки штаму "Дельта" в Ізраїлі – близько 200, так що скоро ми дізнаємося більше", – сказала Олрой-Прейс.

В Ізраїлі більше половини 9,3-мільйонного населення отримали вакцини Pfizer, і різке скорочення числа випадків спонукало до скасування більшості економічних обмежень.

Але за останні кілька днів кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилася, і органи охорони здоров'я закликали батьків вакцинувати своїх дітей у віці від 12 до 15 років.

Олрой-Прейс сказала, що близько 65% населення Ізраїлю було захищене від COVID-19 або за допомогою вакцинації, або шляхом одужання від хвороби, і ця цифра, за її словами, все ще далека від забезпечення "колективного імунітету".

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Нагадаємо, дослідження показало, що одна доза вакцин AstraZeneca чи Pfizer менш ефективна проти штаму "Дельта" в порівнянні з "Альфа" (британський): через три тижні після першої дози вакцини забезпечували 33% захист від симптоматичного захворювання, спричиненого "Дельта". Від "Альфа" одна доза препарату захищала приблизно на 50%.

Загалом вакцина від Pfizer після двох доз на 88% ефективна проти симптоматичного перебігу COVID-19, спричиненого штамом "Дельта".

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