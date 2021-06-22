Чи потрібна друга доза вакцини тим, хто вже перехворів COVID-19. Пояснили у МОЗ

Людям, які попередньо перехворіли COVID-19, потрібно пройти повний цикл вакцинації.

Такими є рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Про це розповів речник Міністерства охорони здоров’я Роман Борщ у коментарі "Укрінформу".

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За його словами, якщо людина перехворіла на коронавірус – це не протипоказання до вакцинації.

"Якщо людина перехворіла і мала COVID-19 в анамнезі, це не означає, що вона може отримати тільки одну дозу вакцини.

Якщо вакцина потребує дводозного введення, необхідно робити дві дози", – пояснив він.

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У МОЗ зауважують, що щепитися проти COVID-19 можна за 28 днів після появи перших симптомів чи лабораторного підтвердження діагнозу.

При цьому особам, які перехворіли на коронавірусну хворобу, можна відтермінувати вакцинацію на пів року в умовах дефіциту вакцини.

Раніше у міністерстві розповіли, що робити, якщо не вдається отримати повторне щеплення в рекомендовані терміни.

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В які терміни варто робити щеплення другою дозою різними вакцинами, читайте за посиланням.

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