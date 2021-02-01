У ВООЗ передумали: вагітним таки можна щеплюватися від COVID-19 вакцинами Pfizer та Moderna

Всесвітня організація охорони здоров'я змінила свої рекомендації для вагітних жінок щодо щеплення від COVID-19 вакцинами компаній Moderna та Pfizer.

Спершу у ВООЗ попереджали, що вагітним поки не варто щеплюватися препаратами обох виробників. Виняток зробили лише для жінок, що піддаються високому ризику зараження, як-от медпрацівники.

Тепер рекомендації оновили – вакцинуватися можуть вагітні жінки з високим ризиком зараження COVID-19, а також ті, хто має супутні захворювання. Але тільки після консультації з лікарем.

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Вакцини Вакцини Moderna та Pfizer розроблені за новою технологією, яку досі не використовували.

Вони містять такі собі генетичні інструкції, які допомагають імунітету навчитися захиститись від вірусу. Тому ці вакцини ще називають генетичними.

В розробці, окрім Pfizer та Moderna, є ще й інші генетичні вакцини, але їх поки не схвалили у жодній країнї.

У вакцини Sinovac, яку ймовірно поставлять в Україну, механізм дії відрізняється. Там використовують ослаблену або деактивовану форму вірусу, що не може завдати шкоди організму, але допомагає виробити імунітет.

Про вакцини інших видів від COVID-19 організація поки нічого не повідомляла.

Фото: AndreyPopov/Depositphotos

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Чому у ВООЗ спершу не рекомендували вакцини Pfizer та Moderna, а тепер змінили думку

Причина застережень ВООЗ проти Moderna та Pfizer була у тому, що нині немає достатньо даних, щоб рекомендувати ці вакцини вагітним.

Водночас в організації зазначали, що немає підстав вважати, що під час вагітності можуть бути проблеми через цю вакцину.

"Хоча у вагітних вищий ризик важкого перебігу COVID-19, використання генетичної вакцини вагітним жінкам наразі не рекомендується, якщо тільки вони не піддаються високому ризику зараження, як-от медпрацівники", – йшолся в заяві організації.

Вакцини Pfizer і Moderna не тестували на вагітних жінках. Але під час досліджень на тваринах шкідливого впливу препаратів не виявили.

У щурів, які отримували вакцину Moderna від COVID-19 до або під час вагітності, не виявили жодних проблем з репродуктивною функцією самок, внутрішньоутробним / ембріональним або постнатальним розвитком.

Нині у ВООЗ теж наголошують на тому, що вакцинуватися можна вагітним саме із високим ризиком зараження, наприклад, медпрацівникам.

Також організація розширила список і рекомендує щеплюватися вагітним із супутніми захворюваннями, що підвищують ризик важкого перебігу COVID-19

Нове формулювання ВООЗ таке:

"Зважаючи на те, що ми знаємо про цей вид вакцини, у нас немає ніяких конкретних підстав вважати, що будуть певні ризики, які переважили би переваги вакцинації для вагітних".

Рекомендації у ВООЗ змінили після критики експертів, пише The New York Times.

Наприклад, категорично проти виключення вагітних жінок з рекомендацій щодо вакцинації від COVID-19 виступив Американський коледж акушерства і гінекології.

"Багато хто не бере до уваги, що бездіяльність пов'язана з ризиком.

Не пропонувати вагітним жінкам можливість провакцинуватися і захистити себе, коли нам відомо про серйозні ризики важкого перебігу COVID-19 у вагітних, не є мудрою стратегією", – зазначила докторка Деніз Джеймісон, акушерка з Університету Еморі в США та членкиня експертної групи із COVID-19 в Американському коледжі акушерів і гінекологів.

Вагітних жінок традиційно виключають з клінічних досліджень, через що немає повних наукових даних про безпеку ліків і вакцин для жінок і їхніх майбутніх дітей.

Вакцини зазвичай вважають безпечними, і з 1960-х років вагітним жінкам наполегливо рекомендують щеплюватися від грипу та інших захворювань, навіть за відсутності повноцінних клінічних випробувань на вагітних.

Тим часом, за словами представника компанії, в найближчі кілька місяців Pfizer протестує вакцину на вагітних жінках.

Moderna планує створити реєстр для спостереження за побічними ефектами у провакцинованих жінок.

Наразі у ВООЗ не рекомендують вакцинувати генетичними вакцинами від COVID-19 (Moderna та Pfizer): людей з важкими алергічними реакціями на будь-який компонент вакцини,

людей молодше 18 років до отримання результатів подальших досліджень,

вакцинацію для дуже слабких людей літнього віку, яким прогнозують тривалість життя менше 3 місяців, слід оцінювати індивідуально.

Нагадаємо, Україна вірогідно може отримати вакцини від ініціативи COVAX, з виробниками яких попередньо були підписані угоди про постачання та виробництво. Це вакцини від AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Sanofi.

Серед них тільки Pfizer є генетичною вакциною.

Перші вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 мають надійти за два тижні, тобто в середині лютого.

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