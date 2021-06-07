Які види "ковідних паспортів" видаватимуть в Україні і в чому між ними відмінність? Пояснення МОЗ

В Україні можна буде отримати два види документів, які міститимуть дані про вакцинацію проти COVID-19 і дозволять виїжджати за кордон.

Наразі розпочали видачу Міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19 . Також у Міністерстві охорони здоров’я розробляють "Ковідний сертифікат", який планують запустити з 1 липня 2021 року, повідомили у МОЗ.

Між свідоцтвом та "ковідним сертифікатом" є низка відмінностей.

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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

🔸вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19; 🔸свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19; 🔸можна отримати лише в паперовому форматі; 🔸видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я; 🔸використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво. Реклама:

Фото: Mvelishchuk/Depositphotos

"Ковідний сертифікат":

🔹 розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні; 🔹міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19; 🔹видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код; 🔹можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній – через "Дію"; 🔹 в планах зробити 2 версії: внутрішній – для користування всередині країни, і зовнішній – для виїзду за кордон; 🔹через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.

Нагадаємо, в Україні почали видавати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19.

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