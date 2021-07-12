У Києві вважають, що вакцини Pfizer на всіх охочих не вистачить. У МОЗ це спростовують

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У Києві наразі немає достатньо вакцини Pfizer проти COVID-19, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації попри те, що у Міністерстві охорони здоров’я оголосили про доступність препарату.

Про це стверджує для Hromadske координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

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Утім, у МОЗ у коменатарі "Українській правді. Життя" спростовують нестачу вакцини Pfizer у столиці.

За словами Животенюка, поки що Pfizer використовуватимуть тільки для:

літніх людей (60+),

колективів компаній,

освітян,

соціальних і медичних працівників,

співробітникам органів центральної влади та органів місцевого самоврядування.

Та у міністерстві вважають, що вакцини має вистачити для всіх охочих, оскільки людей щеплюватимуть поступово.

"Ми отримаємо цього місяця 1 млн доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, всього до кінця року законтрактовано поставки 20 млн доз цього препарату за кошти державного бюджету.

Регіони самостійно формують потребу відповідно до попиту та можливостей використання вакцин, також закладається логістичний фактор – вакцина від Pfizer має вимогу дотримання ультрахолодового ланцюгу", – прокоментували для "Української правди. Життя" роботу центрів масової вакцинації у пресслужбі МОЗ.

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Фото: ffikretow/Depositphotos

За словами Животенюка, МОЗ хоч і намагається поширити вакцинацію, але достатньої кількості доз для цього не виділяє.

У МОЗ же стверджують, що зараз в Києві є 108 766 доз вакцини Pfizer.

Наступна поставка препарату має бути вже цього тижня.

"Середній темп вакцинації в Києві – це біля 20 тис. щеплень в робочі дні всіма наявними видами вакцин", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, у МОЗ 12 липня повідомили, що COVID-вакцина Pfizer стала доступною для всіх охочих у центрах масової вакцинації.

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