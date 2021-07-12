У Києві вважають, що вакцини Pfizer на всіх охочих не вистачить. У МОЗ це спростовують

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
5282
12 липня 2021

ОНОВЛЕНО

У Києві наразі немає достатньо вакцини Pfizer проти COVID-19, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації попри те, що у Міністерстві охорони здоров’я оголосили про доступність препарату. 

Про це стверджує для Hromadske координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

Утім, у МОЗ у коменатарі "Українській правді. Життя" спростовують нестачу вакцини Pfizer у столиці.

За словами Животенюка, поки що Pfizer використовуватимуть тільки для: 

  • літніх людей (60+), 
  • колективів компаній, 
  • освітян,
  • соціальних і медичних працівників,
  • співробітникам органів центральної влади та органів місцевого самоврядування.

Та у міністерстві вважають, що вакцини має вистачити для всіх охочих, оскільки людей щеплюватимуть поступово. 

"Ми отримаємо цього місяця 1 млн доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, всього до кінця року законтрактовано поставки 20 млн доз цього препарату за кошти державного бюджету.

Регіони самостійно формують потребу відповідно до попиту та можливостей використання вакцин, також закладається логістичний фактор – вакцина від Pfizer має вимогу дотримання ультрахолодового ланцюгу", – прокоментували для "Української правди. Життя" роботу центрів масової вакцинації у пресслужбі МОЗ.

Фото: ffikretow/Depositphotos

За словами Животенюка, МОЗ хоч і намагається поширити вакцинацію, але достатньої кількості доз для цього не виділяє.

У МОЗ же стверджують, що зараз в Києві є 108 766 доз вакцини Pfizer.

Наступна поставка препарату має бути вже цього тижня.

"Середній темп вакцинації в Києві – це біля 20 тис. щеплень в робочі дні всіма наявними видами вакцин", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, у МОЗ 12 липня повідомили, що COVID-вакцина Pfizer стала доступною для всіх охочих у центрах масової вакцинації.

Вас також може зацікавити:

У МОЗ розслідують справу щодо незаконного продажу COVID-вакцини Pfizer у приватній клініці

Як мутує вірус COVID-19 та на що здатна вакцина?

Кому не можна робити щеплення проти COVID-19? Перелік протипоказань

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.
powered by lun.ua
 0
Подорожі

Чи виживете ви у відпустці? Пройдіть ТЕСТ

 0
Здоров'я

Ваша дитина гіперактивна чи у неї просто такий характер? Як це діагностувати та чи треба лікувати

Наталiя Бушковська
 2642
Суспільство

Не бачили України без війни: як учителі в прифронтових зонах інтегрують дітей в українське суспільство

Жанна Дуфіна, Дар’я Городецька, спеціально для УП. Життя