COVID-вакцина Pfizer стала доступною для всіх охочих у центрах масової вакцинації – МОЗ

ОНОВЛЕНО

Вакцину проти COVID-19 Pfizer тепер використовуватимуть у центрах масової вакцинації.

Вона буде доступна для всіх охочих, але з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому цю вакцину зробили доступною для широкого загалу", – розповіли у МОЗ.

Також в Україні у пунктах щеплень використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Ті, хто отримав перше щеплення CoronaVac у цих центрах, зможуть щепитися другою дозою в тих же центрах або в пунктах щеплень.

Водночас координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк заявив, що COVID-вакцини Pfizer на всіх охочих в столиці не вистачить.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадав, що за даними останніх досліджень, вакцина CoronaVac продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на COVID-19 та 100%-ефективність у попередженні госпіталізації та смерті.

Фото: Lakshmiprasad/Depositphotos

У пунктах щеплень також продовжується вакцинація другою дозою вакцини AstraZeneca тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини будь-якого виробника (Covishield, AstraZeneca-SKBio), додали у МОЗ.

"У понад 200 центрах масової вакцинації, які відкрилися в усіх областях України, щеплюють усіх охочих.

Пріоритет у них надається літнім людям, групам ризику, відповідно до Дорожньої карти та людям із супутніми захворюваннями", – нагадують у МОЗ.

Перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна переглянути на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.

"Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є безпечними та захищають від важкого перебігу, ускладнень та смерті від COVID-19.

Тож не зволікайте, допоможіть своїм літнім родичам та знайомим записатися до зручних для них пунктів щеплень та за можливості робіть щеплення самі, поки до нас не дісталася хвиля захворювань на новий небезпечніший штам коронавірусу "Дельта", – додав Кузін.

Нагадаємо, у Чернігові почали щеплювати вакциною Pfizer усіх охочих. Місто стало першим в Україні, в якому в пунктах масової вакцинації громадяни можуть за власним бажанням щепитися препаратом компанії Pfizer.

Pfizer – так звана "генетична" вакцина, що містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Попередньо вакцина Pfizer довела високу ефективність в реальних умовах. Та оскільки ефективність вакцини ймовірно знижується за півроку, компанії Pfizer і BioNTech досліджують посилення ефекту третьою дозою, а також розробляють оновлений варіант вакцини проти штаму коронавірусу "Дельта".

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.