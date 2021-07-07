У МОЗ розслідують справу щодо незаконного продажу COVID-вакцини Pfizer у приватній клініці

В одній із приватних лікарень Києва, ймовірно, можуть незаконно продавати вакцину Pfizer проти COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я та заявили, що ініціюють службове розслідування щодо можливого злочину.

Нагадаємо, усі вакцини проти COVID-19, які є в Україні, повинні бути безкоштовними.

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Можливою причиною початку розслідування стали сторіс Instagram-блогерки Аліни Френдій, яка в соцмережі показала, що йде з чоловіком Петром Заставним вакцинуватися у приватну клініку препаратом Pfizer.

Скрін зі сторіс блогерки Аліни Френдій

Френдій опублікувала відео в Instagram 6 липня. Блогерка показала процес щеплення, відмітила на сторіс профіль клініки, а також закликала брати з неї приклад.

Згодом Френдій видалила відео з інформацією про назву вакцини та клініки і завантажила нове, де просто повідомила про факт щеплення.

Проте журналістці "Української правди" Ользі Гетьманець вдалося зберегти оригінальний фрагмент, який ви можете переглянути тут:

У цей же день, 6 липня, журналістка "Української правди.Життя" під виглядом клієнтки, яка хоче щепитися Pfizer, двічі телефонувала у клініку.

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У кол-центрі їй відповіли, що наразі вони лише формують списки на вакцинацію, і невідомо, який препарат їм прийде.

Але підтвердили, що вакцинували 6 липня препаратом від Pfizer, але тільки своїх працівників.

Ось як звучав діалог:

Дзвінок №1 – Стосовно самої вакцини, чи можна у вас вибирати, яким препаратом вакцинуватися? Які взагалі в наявності? – Сьогодні (06.07) була вакцинація Pfizer, попередньо були інші вакцини. Поки невідомо, яка буде вакцина надалі, будемо інформувати, коли буде більш точна інформація. Дзвінок №2 – А яка була вартість у тих, кого у вас вже вакцинували? – Проводилась вакцинація лише для співробітників.

Також журналістка запитала про вартість вакцинації. Їй повідомили, що поки не мають про це інформації. Але про те, що вакцина проти COVID-19 має бути безкоштовною – не сказали ні слова.

Ось як звучав діалог: – Яка вартість послуги? – Ми поки не маємо такої інформації, коли будемо знати, то повідомимо. – Після того як будуть сформовані списки? - Так.

"Українська правда. Життя" у той же день, 6 липня, повідомила про інцидент представників Міністерства охорони здоров’я.

Також "Українська правда. Життя" звернулася до клініки з питанням, за яких умов у закладі можна отримати вакцину Pfizer, але відповіді поки що не отримала.

7 липня у МОЗ опублікували повідомлення, що в одній із приватних лікарень Києва в МОЗ ініціюватимуть службове розслідування щодо можливого продажу вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

"Торгувати вакцинами сьогодні – значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату", – підкреслив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У коментарі "Українській правді. Життя" у МОЗ наголосили, що вакцинація в Україна є добровільною та безоплатною. І зараз в країні немає можливості отримати комерційне щеплення проти COVID-19.

"Зараз усі препарати, наявні в Україні, закупляються державою – через механізм державних закупівель або отримуються безоплатно в рамках глобальної ініціативи COVAX, і держава робить все для того, щоб безоплатно імунізувати своїх громадян від коронавірусної хвороби і захистити їх від важкого перебігу, госпіталізації чи можливої смерті", – розповів речник міністерства Роман Борщ.

У МОЗ підтвердили, що найближчим часом ніхто не може закуповувати вакцини і продавати їх охочим щепитися.

"Враховуючи епідситуацію у світі, враховуючи умови пандемії, зараз усі вакцини, які виробляються, закуповуються державою для того, щоб всі люди в рівних умовах могли захиститися від коронавірусу.

Про комерційне використання ми зараз не говоримо", – додав Борщ.

За словами речника МОЗ, за весь час вакцинальної кампанії в Україні станом на 6 липня 22:00 вакцина Pfizer розподілена на:

групи ризику, які були зазначені в 1 та 2 етапах дорожньої карти вакцинації;

працівників органів державної влади, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, це представники дипломатичного корпусу, працівники управління державної охорони і Національного агентства з питань запобігання корупції, це деякі службовці Збройних сил України;

організовані колективи, які мають у своєму штаті більше 50 осіб, охочих щепитися;

працівників сфери освіти.

Також у МОЗ наголосили, що вакцина Pfizer доступна для імунізації лише силами мобільних бригад.

Отримати Pfizer людині, яка не входить у вищеперелічені категорії, через залишкові дози наразі не можна, оскільки цю норму скасували.

"Якщо говорити про осіб, які належать до 5 етапу, тобто старші 18 років, які не належать до жодних груп ризику, то в разі надходження достатньої кількості вакцин, яка буде покривати потреби перших 4 етапів, відкриється 5-й, де зможе вакцинуватися кожен охочий.

Зараз цей етап частково відкритий і реалізується в масових центрах вакцинації", – розповів Роман Борщ.

Там наразі вакцинують китайським препаратом CoronaVac від компанії Sinovac.

"Якщо поступить достатня кількість вакцин Pfizer і будуть покриті всі-всі потреби, що стосуються, то звичайно, що будь-яка наявна вакцина – чи то Pfizer, чи Sinovac чи будь-яка інша буде застосована для того, щоб щепити людей з 5 етапу", – додав речник МОЗ.

Про результати розслідування у МОЗ обіцяють повідомити згодом.

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