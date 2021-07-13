Чи вакцинуватимуть найближчим часом українців проти COVID-19 по другому колу? Відповідь МОЗ

Щеплювати українців проти COVID-19 по другому колу, тобто проводити повторний повний курс вакцинації, найближчим часом поки не планують.

Принаймні через те, що на сьогодні немає чітких даних про необхідність додаткових доз – навіть виробники не змінили інструкцій до вакцин.

Це випливає з інтерв’ю очільника МОЗ Віктора Ляшка Суспільному.

Наразі Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності вакцинації загалом, зокрема людей із груп ризику.

На запитання "Чи планують вакцинувати по другому колу, оскільки знижується ефективність захисту?" Ляшко відповів так:

"Це сьогодні ще чітко не визначено, навіть виробниками, вони ще не оголосили зміни до інструкції, тому давайте ми провакцинуємо успішно людей по першому колу, і закличемо всі групи ризику, зокрема людей похилого віку, прийти, зробити щеплення.

Вакцина для вас є, зробіть щеплення, не чекайте наступної хвилі коронавірусної хвороби".

Віктор Ляшко

На зустрічі із журналістами 1 липня міністр також сказав, що сподівається, що вакцинуватися проти COVID-19 по другому колу не доведеться мінімум рік.

Водночас COVID-сертифікати, які видаватимуть українцям, діятимуть 180 днів.

Нагадаємо, німецькі експерти вважають, що людям доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.

А розробники вакцини Pfizer досліджують посилення ефекту третьою дозою.

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