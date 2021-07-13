Чи вакцинуватимуть найближчим часом українців проти COVID-19 по другому колу? Відповідь МОЗ

Щеплювати українців проти COVID-19 по другому колу, тобто проводити повторний повний курс вакцинації, найближчим часом поки не планують.

Принаймні через те, що на сьогодні немає чітких даних про необхідність додаткових доз – навіть виробники не змінили інструкцій до вакцин.

Це випливає з інтерв’ю очільника МОЗ Віктора Ляшка Суспільному.

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Наразі Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності вакцинації загалом, зокрема людей із груп ризику.

На запитання "Чи планують вакцинувати по другому колу, оскільки знижується ефективність захисту?" Ляшко відповів так:

"Це сьогодні ще чітко не визначено, навіть виробниками, вони ще не оголосили зміни до інструкції, тому давайте ми провакцинуємо успішно людей по першому колу, і закличемо всі групи ризику, зокрема людей похилого віку, прийти, зробити щеплення.

Вакцина для вас є, зробіть щеплення, не чекайте наступної хвилі коронавірусної хвороби".

Віктор Ляшко

На зустрічі із журналістами 1 липня міністр також сказав, що сподівається, що вакцинуватися проти COVID-19 по другому колу не доведеться мінімум рік.

Водночас COVID-сертифікати, які видаватимуть українцям, діятимуть 180 днів.

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Нагадаємо, німецькі експерти вважають, що людям доведеться повторювати курс подвійних щеплень від коронавірусу.

А розробники вакцини Pfizer досліджують посилення ефекту третьою дозою.

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